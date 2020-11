Fútbol.- Zidane: "Nos ha pasado de todo, demasiado"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que ante el Valencia les pasó "de todo" este domingo en la derrota (4-1), aunque también dejó claro que no le gustó que el equipo saliera del partido con el empate local.



"El partido lo empezamos bien, la primera media hora fue buena, marcamos, después del empate nos ha pasado de todo hoy", dijo en declaraciones a Movistar Plus, después del duelo en Mestalla, donde al Madrid le pitaron tres penaltis en contra.



El técnico galo no tuvo ninguna crítica al árbitro o al VAR. "Es así y punto. El árbitro está ahí para mirar las cosas, pero nos ha pasado de todo, tres penaltis y un gol en propia es demasiado", afirmó.



"La culpa es mía porque soy el entrenador, tengo que buscar la solución. Jugando la primera media hora y luego desde el empate ha cambiado el partido, últimamente nos ha pasado varias veces y no me gusta", añadió.



Por otro lado, Zidane fue preguntado por su alineación y por la titularidad de Isco. "Podemos buscar mil cosas, no hay que buscar excusas. Metemos a los jugadores, son todos del Real Madrid. Isco lo ha intentado, lo ha hecho bien como todos. Cuando se pierde y se gana son todos", afirmó.



"Lo que tenemos que ver es estás situaciones porque al final con poca cosa nos meten en dificultades, después de un empate en el que ellos se meten en el partido y nosotros no volvemos al partido", terminó.