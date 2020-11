Fútbol.- Thibaut Courtois: "Es un día para olvidar"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois reconoció que este domingo vivieron "un día para olvidar" en la derrota (4-1) ante el Valencia, con tres penaltis en contra y una "mala suerte" que deben olvidar ahora que viene un parón por selecciones.



"Es un día para olvidar, ahora vamos con las selecciones y es un buen momento para dejar este partido atrás y cuando volvamos nos esperan partidos difíciles. No podemos dejar que nos afecte", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el encuentro.



El meta belga del Madrid explicó que en los penaltis hubo mala suerte, sin criticar la actuación del colegiado. "Empezamos bien el partido, metemos el 0-1 y luego a veces nos pasa, nos metemos un poco atrás, pero no han creado muchas ocasiones. Son tres penaltis, con mala suerte. El primero es penalti, luego lo paro y no sé por qué lo manda repetir, y estoy cerca de pararlo", afirmó.



"Estábamos motivados pero hay otra vez dos penaltis. Maxi grita más fuerte y el otro es mala suerte de otra mano. Hemos tenido ocasiones pero hoy no quería", añadió. Por otro lado, Courtois se refirió a los posibles problemas en defensa del Madrid.



"Estamos siendo más ofensivos también en la presión y puede ocurrir un gol. Tenemos que otra vez hacer la unión de después de la cuarentena, que apenas nos hacían goles. Hoy tampoco nos crearon ocasiones", finalizó.