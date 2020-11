Fútbol.- El Atlético no puede con el Sporting y el Granadilla se confirma como revelación de la Primera Iberdrola

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid vio frenado su buen momento en la Primera Iberdrola y sumó este domingo su segundo tropiezo en casa al no pasar del empate sin goles ante el Sporting Huelva, mientras que la UD Granadilla Egatesa Tenerife se confirmó como la revelación actual del campeonato al ganar (1-2) en su visita a la Real Sociedad.



En una sexta jornada del campeonato marcada por los cuatro aplazamientos por el coronavirus, el Atlético buscaba aumentar su distancia sobre el FC Barcelona, que tampoco pudo jugar por este motivo su duelo ante el Levante UD y al que tiene que visitar este miércoles, pero le faltó puntería.



Las colchoneras partían como favoritas ante el Sporting Huelva, equipo que aún no había estrenado su casillero de puntos esta campaña, pero no fueron capaces de sacar provecho a su dominio y se conformaron con un empate sin goles, dejando escapar de nuevo puntos de Alcalá de Henares como ya hicieron ante la UD Granadilla.



Las de Dani González visitarán el miércoles el Johan Cruff dos puntos por encima de las de Lluís Cortés, pero con dos partidos más, mientras que sacan un punto a la sorpresa de este inicio de Primera Iberdrola, la UD Granadilla Egatesa Tenerife.



El conjunto tinerfeño se situó segundo en la tabla tras encadenar su cuarto triunfo seguido al imponerse en su visita a la Real Sociedad por 1-2 y con remontada en los minutos finales. Natalia Ramos, en propia puerta, adelantó a las locales al inicio de la segunda parte, pero las visitantes se llevaron los triunfos con los tantos de Pleuler y Poljak en los minutos 82 y 86.



Además, el Real Madrid continúa afianzando su renovado bloque y consiguieron su tercer triunfo consecutivo para asomarse a los puestos altos. Dos tantos de penalti de Asllani y un gol de Cardona le sirvieron para batir a domicilio al Eibar, donde marcó Kgatlana.



Finalmente, el Valencia logró la goleada de este fin de semana al endosarle una 'manita' al recién ascendido Santa Teresa CD con doblete de Candela Andújar, y goles de Marta Carro, Salmi y Cubedo, mientras que un gol en el 95 de Raquel Pinel dio el triunfo (1-2) al Sevilla ante el colista Deportivo ABANCA, que se quedó otra jornada más sin sumar.