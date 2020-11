Euforia en Hollywood con la victoria de Biden: "La democracia ha ganado"

En la imagen, la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga. EFE/Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Tras cuatro años de bronca constante y agria con la Casa Blanca de Donald Trump, Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos explotaron hoy de alegría y celebraron con euforia la victoria en las elecciones del demócrata Joe Biden.

Eva Longoria, Lady Gaga, Jennifer López, John Legend, Stephen King, Lana del Rey e, incluso, Kim Kardashian celebraron este sábado la victoria de Joe Biden y Kamala Harris como nuevos presidente y vicepresidenta electos del país.

"Uno de los mejores días de mi vida", escribió un eufórico Stephen King minutos después de conocerse la noticia.

Al tiempo, Eva Longoria aplaudía la victoria de los demócratas con el mensaje: "¡La democracia ha ganado!".

La actriz destacaba el papel de los latinos en estos comicios y agradecía a los dirigentes de Canadá y Alemania sus felicitaciones a Biden.

La cantante Cher "saltó de la cama" para celebrar una noticia que llegó muy pronto a Los Ángeles, a las 8 de la mañana, justo cuando Hollywood despertaba.

"Es un día monumental", decía Reese Witherspoon en una publicación en la que señalaba el hecho de que Kamala Harris se convertía en la primera mujer elegida para la Vicepresidencia de Estados Unidos.

"Me emociona tanto pensar en todos aquellos que rompieron los techos de cristal y allanaron el camino para que una mujer finalmente sea vicepresidenta de Estados Unidos", aseguró junto a una foto de Harris y Biden sonrientes.

Lana del Rey compartía la misma imagen acompañada de un "¡Felicidades!" y luego subía un video en el que se arrancaba con unos versos inspirados tras el discurso de Biden.

Lady Gaga, por su parte, publicaba una foto abrazando al presidente electo.

Hasta ahora, el personaje de Selina Meyer, interpretado por Julia Louis-Dreyfus en la serie "Veep", era lo más parecido a una mujer vicepresidenta que había visto el país.

Por eso, la actriz tuiteó: "Señora vicepresidenta' ya no es un personaje de ficción", junto a una foto de Harris.

Para Jennifer Aniston "era un buen día", Kerry Washington dijo estar entre lágrimas y Chris Evans respondía públicamente a Trump para explicarle que no había ganado como decía.

Por su parte, Mark Ruffalo agradecía a los trabajadores de los centros electorales por "respetar los valores democráticos sin importar en qué lado están".

Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Melanie Griffith, Michael Moore, Viola Davis y Kumail Nanjiani se unieron también a la fiesta.

LA SOPRESA DE KIM KARDASHIAN

Mientras ninguna de las reacciones de Hollywood fue recibida con sorpresa, sí lo fue la de la mediática Kim Kardashian.

La estrella de internet compartía una foto de Biden y Harris acompañada de corazones cuando se acababa de proclamar la victoria. Nada que ver con su marido, Kanye West, admirador declarado de Trump que llegó a presentarse en estos comicios como candidato en algunos estados y que el martes tuiteaba el lema "Kanye 2024".

HOMENAJES A GEORGIA...

Aunque Pensilvania y sus 20 votos acabaron siendo los que definieron la elección, el momento del escrutinio en el que Biden superó a Trump en Georgia, un feudo republicano y conservador, fue uno de los más emocionantes de una larga noche en las redes sociales.

También lo fue para John Legend, que rindió tributo a ese estado sureño con una interpretación a capela del clásico de Ray Charles "Georgia on My Mind".

Chrissy Teigen, esposa de Legend y toda una estrella en internet, aprovechó la ocasión para burlarse con cariño de su marido: "Ha estado esperando para publicar este video durante cinco horas".

Además, Jason Isbell aseguró que si Georgia es finalmente demócrata grabará un disco completo solo con versiones de artistas de ese estado como R.E.M., The Allman Brothers Band y Cat Power.

... Y ATAQUES A TRUMP

Tampoco pasó desapercibido en Hollywood el alarmante discurso de Trump del jueves en el que cuestionó la legitimidad de las elecciones y puso en duda las reglas democráticas de EE.UU aludiendo, sin ninguna prueba, a un supuesto fraude en las urnas.

"Hola, republicanos. ¿Están escuchando estas completas mentiras directas al retrete sobre la integridad de nuestro proceso democrático?", comentó Chris Evans.

El comediante Stephen Colbert aseguró que Trump con esas declaraciones "intentó envenenar la democracia estadounidense".

Javier Romualdo