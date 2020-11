Etiopía.- El primer ministro etíope cambia a su cúpula de seguridad y al presidente de la conflictiva región de Amhara

08/06/2020 El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, interviene ante el Parlamento POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha remodelado este domingo su cúpula de seguridad, comenzando por el jefe del Estado Mayor del Ejército, y ha sustituido al presidente de la región de Amhara cuatro días después de la ofensiva militar lanzada sobre la localidad de Tigray, en el norte de este mismo territorio, y epicentro de un conflicto que amenaza con desatar la guerra civil en el país africano.



Ésta es la primera vez que el primer ministro Abiy reemplaza al liderazgo de todo el sector de seguridad (Inteligencia, Ejército y Policía) con un grupo de aliados cercanos y de confianza del mandatario, en plena escalada de la tensión con el Frente de Liberación del Tigray (TPLF), el partido que gobierna Tigray, y el objetivo de la operación militar que ha inflamado la tensión en el país.



En lo que respecta al nombramiento en Amhara, la televisión oficial etíope EBC ha confirmado la dimisión del hasta ahora presidente del Consejo de Estado de esta región, Temesgen Tiruneh, quien ahora pasará a desempeñar el cargo de director general de los Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacionales (o NISS, por sus siglas en inglés). Para Temesgen representa un retorno a este ámbito, dado que ya desempeñó el cargo de asesor de seguridad nacional a las órdenes de Abiy.



El primer ministro ha propuesto como sustituto en la Presidencia de Amhara a Agenehu Teshager, mientras que el cargo de asesor de seguridad nacional del presidente quedará en manos de Gedu Andargachew.



Por lo que respecta a la cúpula militar, el hasta ahora jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Adem Mohammed, ha sido sustituido por el general Berhanu Jula, hasta ahora 'número dos' del Estado Mayor según el comunicado de la oficina del Primer Ministro, que no explica los motivos de las sustituciones. El general Abebaw Tadesse quedará ahora como segundo al mando de la junta militar.



En el ámbito policial, el cargo de Comisario Federal de Policía será desempeñado a partir de ahora por el exdirector del NISS, Demelash Demelash Gebremichael, en sustitución de Endeshaw Tasew. Demelash ha sido jefe de seguridad y comisario de Policía del estado de Oromia, de acuerdo con una biografía proporcionada por el 'Addis Standard'.



Por último, se tiene constancia de otro nombramiento en el Gabinete del primer ministro: el de Demeke Mekonnin como ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro del país.



ESCALADA DE TENSIÓN



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.



Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes.



Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central y reclamó a todos sus representantes que abandonaran las instituciones argumentando que Abiy se encuentra ilegalmente en el cargo tras el fin de su mandato.