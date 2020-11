Eta deja decenas de muertos y desaparecidos en Centroamérica mientras avanza hacia Cuba

Acutaliza con testimonios de afectados y otros detalles ///Ciudad de Guatemala, 7 Nov 2020 (AFP) - Socorristas y militares guatemaltecos reiniciaron este sábado la búsqueda entre el lodo de decenas de desaparecidos en una aldea indígena al norte del país tras un deslave provocado por el devastador paso del ciclón Eta por Centroamérica.Los rescatistas llegaron a la aldea Quejá, en el municipio norteño de San Cristóbal Verapaz, después de casi dos días del deslizamiento de tierra que sepultó unas 150 casas en esa empobrecida comunidad indígena maya.El vocero del Ejército, Rubén Tellez, dijo a periodistas que una brigada militar humanitaria integrada por 55 soldados fue la primera en llegar la tarde del viernes y ese mismo día rescataron los primeros tres cadáveres.En tanto, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Municipales Departamentales llegó la noche del viernes y este sábado se incorporaron a las tareas de búsqueda y rescate, informó un vocero de la institución.La fuente, que no se identificó, comentó que "el terreno está bastante inestable" pues las lluvias continúan y se siguen registrando deslaves en los cerros cercanos.Este sábado ya recuperaron otros dos cuerpos sin vida entre los escombros.La comunidad está incomunicada por avalanchas de tierra que bloquearon carreteras y la ayuda aérea tampoco ha podido llegar por las malas condiciones del clima.La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) detalló en un reciente balance de daños que el ciclón provocó 321 incidentes que dejaron 154.934 personas afectadas por inundaciones, deslaves o que quedaron incomunicadas.Además, se registran 15 fallecidos, 109 desaparecidas, 9 heridas, 13.154 evacuados y 6.557 albergados.El ciclón salió del norte de Honduras, con un saldo de 23 muertos, la tarde del jueves convertido en depresión tropical y volvió al Caribe, donde se fortaleció y podría convertirse nuevamente a tormenta tropical mientras avanza hacia Cuba, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. - Arrasada - El presidente Alejandro Giammattei dijo el viernes en rueda de prensa que una evaluación preliminar arroja que en Quejá el alud dejó al menos 100 muertos por la magnitud de la tragedia registrada entre la noche del miércoles y madrugada del jueves.Asimismo, el mandatario estimó que la tormenta ha dejado en el país unas 150 fallecidos o desaparecidos, pero aclaró que son cifras no oficiales porque no han podido rescatar a todas las víctimas soterradas.Giammattei visitó este sábado el departamento (provincia) de Alta Verapaz, uno de los más afectados y donde se ubica la comunidad arrasada.Las fuertes lluvias en el noreste han dejado decenas de comunidades inundadas y sin acceso terrestre y por ello las autoridades instalaron un puente aéreo para rescatar a decenas de afectados que se subieron a los techos de viviendas y llevar ayuda humanitaria como alimentos y agua.Uno de los departamentos más afectados por las inundaciones es Izabal, sobre el Caribe. - Lo perdimos todo - "Todo se perdió. contábamos con una panadería y nuestra casa y todo se perdió. Materiales, todo. Desde amueblados, camas, máquinas, todo", lamentó a la AFP Gerardo Castro usando una mascarilla por el nuevo coronavirus, mientras limpiaba su casa en la entrada al municipio de Morales, Izabal.En ese poblado, el desborde de los ríos inundó gran parte del centro del poblado y sus aldeas las que quedaron convertidas en una gran laguna.En tanto, Ana Esquivel, de 47 años, comentó a la AFP en la escuela 20 de octubre de Morales, habilitada como albergue, que después del ciclón "solo queda pedirle a Dios que nos dé paciencia porque la verdad se ha perdido todo"."Todo se lo llevó el agua. Tenemos que empezar de nuevo", agregó Esquivel, quien evacuó el barrio El Michalito de Morales junto a su esposo, hija y sus nietos de 3, 6 y 7 años.El concejal de la alcaldía de Morales, Gerson Miranda, explicó a la AFP que en la escuela están albergadas unas 400 personas de casi 2.000 resguardas en cuatro refugios del poblado.En la escuela los niños jugaban, algunos a la pelota con policías municipales, en tanto otros pobladores cuidaban a las pocas gallinas que lograron rescatar.Más al sur, en el municipio de Gualán, Zacapa, maquinaria pesada trabajaba para hacer un paso provisional tras el colapso del puente Santiago que cortó el paso en la importante carretera al Atlántico.Algunos pobladores se arriesgaban a cruzar apoyados con lazos y desafiando parte de la corriente del río Motagua, que desemboca en el Caribe.hma/ec/yow ------------------------------------------------------------- Eta se aproxima a Cuba como fuerte tormenta tras devastar Centroamérica Por Carlos BATISTALa Habana, 7 Nov 2020 (AFP) - Tras dejar grandes daños y decenas de muertos y de desaparecidos en Centroamérica, Eta se aproxima este sábado a Cuba como una fuerte tormenta tropical."Sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 95 kilómetros por hora, con rachas superiores", dijo el Instituto de Meteorología, y no se descarta que llegue a Cuba en horas de la noche como huracán (119 km/h).La mayor preocupación en la isla son las lluvias. "Eta se aproximará desde la noche de hoy a los mares al sur de la región central de Cuba, incrementando las lluvias en gran parte del archipiélago, que pueden ser fuertes e intensas", dijo el Instituto.Pero esas amplias bandas de lluvias llegarán a un país cuyos suelos están saturados de agua por recientes lluvias, y muchos embalses se encuentran llenos, por lo cual crece el peligro de inundaciones, advirtió la Defensa Civil.Eta ingresó el martes a Nicaragua como un potente huracán categoría 4 y se fue debilitando al tocar tierra a depresión tropical, sin embargo provocó a su paso torrenciales lluvias que han dejado unas 200 víctimas entre muertos y desaparecidos en Centroamérica.El país mas afectado ha sido Guatemala, donde Eta dejó 150 desaparecidos. Socorristas y militares buscaban el sábado los cuerpos de los habitantes de una aldea indígena al norte del país que quedó bajo el lodo tras un deslave.En Honduras, las fuertes inundaciones en el norte y noroeste del territorio dejaron 23 muertos, según las autoridades.Al salir al mar Caribe, Eta pasó rápidamente de depresión a tormenta favorecido por las aguas cálidas y ahora amenaza con llegar a Cuba con fuerza de huracán."Se esperan condiciones de tipo tormenta tropical asociadas con Eta en las islas Caimanes y Cuba esta noche", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.El NHC prevé también "vientos dañinos de la fuerza de una tormenta tropical el domingo por la noche, con posibilidad de vientos de la fuerza de un huracán, en los cayos de Florida y partes de la península de Florida del sur". - "Alarma" en el centro -La Defensa Civil decretó fase de alarma para la provincia de Matanzas (oeste) y las de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila (centro).Desde el amanecer se suspendieron el transporte por trenes y ómnibus en la isla, así como por mar a la Isla de la Juventud, al sur de La Habana.Esos territorios comenzaron ya la evacuación de miles de personas a lugares seguros, con alimentación y asistencia médica; así como se "alivian" algunos embalses de agua, en vista a las fuertes lluvias que acompañan a Eta.La televisión local comenzó una programación especial continua para informar a la población.Según los últimos estimados, Eta debe atravesar Cuba de sur a norte en la madrugada del domingo, para salir al estrecho de la Florida y girar al oeste.Este es uno de los últimos ciclones de una temporada récord que va desde 1 de junio al 30 de noviembre en el Atlántico.El cambio climático produce un aumento de temperatura en las capas superficiales de los océanos, lo cual genera huracanes y tormentas más poderosos y con mayor cantidad de agua, constituyendo una amenaza más peligrosa para las comunidades costeras, según estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) . El incremento de estos fenómenos, sumado a la elevación del nivel de los océanos, puede ser potencialmente devastador, indican.El último ciclón que afectó a Cuba fue la tormenta Laura, que el pasado 24 de agosto tocó tierra tras bordear casi toda la isla de este a oeste por su costa sur, aunque causando daños materiales mínimos y ninguna muerte.cb/ka/dga ------------------------------------------------------------- El Salvador ofrece rescatistas y alimentos a Honduras y Guatemala tras paso de EtaSan Salvador, 8 Nov 2020 (AFP) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este sábado a Honduras y Guatemala el envío de 200 rescatistas y 2 millones de dólares en alimentos luego del embate que sufrieron por el huracán Eta."Nuestros hermanos en Guatemala y Honduras necesitan ayuda. Es por eso que he puesto a disposición de cada uno de sus gobiernos, a 100 rescatistas, maquinaria, equipo y 1 millón de dólares en paquetes alimentarios para cada país, para beneficiar a 60.000 familias", aseguró el mandatario mediante su cuenta en la red social Facebook.Guatemala y Honduras registran en conjunto decenas de fallecidos por causa del ciclón que también afectó a Nicaragua.Eta ahora avanza en aguas del Caribe, donde se fortaleció y amenaza en convertirse nuevamente en tormenta tropical mientras avanza hacia Cuba, según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.El gobierno salvadoreño no ha precisado cuándo tiene previsto enviar a los rescatistas, la maquinaria y los alimentos a las dos naciones centroamericanas.Bukele aseguró que El Salvador ha "superado con éxito" el fenómeno climático y destacó el éxito del trabajo preventivo.No obstante, las cifras oficiales contabilizaron que Eta dejó en El Salvador un fallecido, mientras que en un poco más de medio centenar de albergues aún se encuentran refugiadas 2.123 personas que fueron evacuadas de distintas zonas del país afectadas por inundaciones o por vivir en lugares de alta vulnerabilidad propensas a deslaves.ob/dga