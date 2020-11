España.-AV.- Cvirus.- Andalucía cierra toda actividad no esencial desde las 18 horas y adelanta el toque de queda a las 22 horas

08/11/2020 AV.- Cvirus.- Andalucía cierra toda actividad no esencial desde las 18 horas y adelanta el toque de queda a las 22 horas. Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del martes 10 y el cierre de la actividad no esencial será completo en Granada ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA



Andalucía decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.



Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia en una jornada en la que se han registrado 3.755 casos positivos y 20 muertes y la cifra de hospitalizados ha bajado por segundo día consecutivo hasta los 3.151 mientras que los ingresos en UCI han subido hasta los 455.



SIN CLASES PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD



El presidente de la Junta ha comunicado además la decisión de mantener hasta el 23 de noviembre el cierre perimetral de la comunidad y continuar con los colegios e institutos abiertos en toda Andalucía, mientras que en la universidad se decide implantar la actividad on line salvo en las prácticas y la experimentación.



El cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas será más exigente en la provincia de Granada, donde la grave incidencia de la pandemia obliga al cierre completo de toda actividad no esencial y Moreno ha recomendado a los ciudadanos "sólo salir para lo estrictamente necesario".



MEDIDAS VIGENTES EN LA ACTUALIDAD



Desde el pasado 30 de octubre ya estaba en vigor en Andalucía el cierre perimetral de toda la comunidad, que impedía podrá entrar o salir de la comunidad si no es por causa justificada, y el confinamiento de más de 4,5 millones de habitantes de 449 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.



En concreto, la Junta estableció el confinamiento de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, que se encuentran en el nivel 4 de alerta definido por el Gobierno lo que supone que, dentro de estas provincias, también queda limitada la movilidad entre todos sus municipios, en los que sólo se podrá entrar o salir con un motivo justificado.



El mismo confinamiento perimetral se determinó para los 28 municipios englobados en el distrito sanitario de Córdoba-Sur, los 18 municipios del distrito La Vega de Málaga y los 25 municipios de las áreas sanitarias Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.



Junto a estas medidas, el decreto mantenía la limitación de la movilidad nocturna con el horario de "toque de queda" entre las 23.00 y las 06.00 horas ya fijado en el decreto de estado de alarma. Igualmente, se establecía que a partir de la medianoche las reuniones en el ámbito público y privado quedaban limitadas a un máximo de seis personas, excepto aquellos grupos que sean convivientes.