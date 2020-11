El rey saudí y el príncipe heredero felicitan a Biden por su victoria en la elección en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Sultan bin Salman, cuando era ministro de Turismo de Arabia Saudita, habla durante una entrevista con Reuters en Riad, Arabia Saudita, el 5 de julio de 2018. Fotografía tomada el 5 de julio de 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser

EL CAIRO, 8 nov (Reuters) - El rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, felicitaron el domingo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, por ganar las elecciones, informó la agencia estatal de noticias SPA.

Si bien otros países árabes se apresuraron a felicitar al demócrata, el gobernante de facto del reino, el príncipe Mohammed, había permanecido en silencio sobre la derrota del presidente Donald Trump, cuyas políticas en Oriente Medio y su firme oposición a Irán tuvieron el respaldo de Riad.

(Reporting by Nayera Abdallah and Samar Hassan; Editing by Giles Elgood)