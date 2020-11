El presidente salvadoreño dice que el vínculo con EE.UU. se estrechó "recientemente"

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien escribió en Twitter: "Felicitaciones presidente electo @JoeBiden y vicepresidenta electa @KamalaHarris, que nuestra asociación continúe para crecer cada día". EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 7 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este sábado al demócrata Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales de EE.UU. y señaló que los lazos entre ambos países se estrecharon "recientemente".

"El Salvador y Estados Unidos han tenido una relación cercana por más de 157 años, y recientemente esa relación se fortaleció. Felicitaciones presidente electo @JoeBiden y vicepresidenta electa @KamalaHarris, que nuestra asociación continúe para crecer cada día", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Bukele acompaño su mensaje con una fotografía en la que se observa una carta dirigida al presidente electo de Estados Unidos.

"La participación generalizada y entusiasta en este proceso electoral es un testimonio del vibrante deber cívico del pueblo de los Estados Unidos y un relato de la magnitud de la solemne empresa democrática que ustedes están por emprender", señaló el presidente salvadoreño en el documento.

También manifestó que "contarán con el pleno apoyo y acompañamiento de El Salvador como socio de confianza" para la defensa de "los valores de democracia, libertad y cooperación".

"No tengo ninguna duda de que su liderazgo frente a los desafíos actuales será esencial para su nación y para la comunidad internacional", subrayó.

La oposición política en El Salvador se adelanto a felicitar a Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.

En una visita a Estados Unidos en septiembre de 2019, Bukele dijo que su homólogo Donald Trump era "cool and nice" y que esperaba trabajar con él los próximos cinco años.

En septiembre pasado, el mandatario aseguró que "las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca".

Entre los acuerdos alcanzados entre ambos países se encuentra uno en el que el país centroamericano se comprometió en recibir y reasentar en su territorio a las personas que soliciten asilo en Estados Unidos, como parte de una estrategia regional de Donald Trump para frenar la llegada de migrantes irregulares.

EL SALVADOR MANTENDRÁ EL MISMO GUION

Algunos analistas salvadoreños han señalado que la llegada de Biden al Gobierno estadounidense podría influir en mermar las confrontaciones que mantiene el Ejecutivo con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

La experta en temas de seguridad y derechos humanos Celia Medrano dijo a Efe este sábado que "la política del actual Gobierno salvadoreño hacia Estados Unidos ha sido la de seguir la política del Gobierno estadounidense".

"Desde este punto, no es relevante quién esté al frente de la Casa Blanca. El Gobierno salvadoreño seguirá el mismo guion", apuntó.

No obstante, indicó que para los salvadoreños "hay razones para alegrarse por el gane del Partido Demócrata, pero no para abrigar mayor optimismo, sobre todo en materia migratoria".

Aseguró que "el primer indicador" será la importancia que Biden y Harris den "al cumplimiento de su promesa de campaña de una solución definitiva a favor de las beneficiarios de TPS y DACA".

Se estima que unos 3 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de donde proviene casi la totalidad de las remesas de dinero que recibe el país centroamericano y que sostienen su economía.