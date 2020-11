El jefe de Diputados de Brasil felicita a Biden y Bolsonaro mantiene silencio

Fotografía tomada el pasado 12 de agosto en la que se registró al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (i), junto al presidente de la Cámara Baja de Brasil, Rodrigo Maia (d), en el Palacio de la Alvorada en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Borges/Archivo

Sao Paulo, 7 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, felicitó este sábado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mientras que el presidente Jair Bolsonaro, quien respaldó públicamente la reelección de Donald Trump, se mantuvo en silencio.

"La victoria de Joe Biden restaura los valores de la democracia verdaderamente liberal, que precia por los derechos humanos, individuales y de las minorías. Felicito al presidente electo y, en nombre de la Cámara de los Diputados, refuerzo los lazos de amistad y cooperación entre las dos naciones", afirmó en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Maia se producen en momentos en los que tanto el Gobierno brasileño como el presidente Bolsonaro todavía no se han pronunciado en relación al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Bolsonaro, quien ha declarado abiertamente su admiración por Tump, a quien ve como una suerte de modelo político, protagonizó la noche de este sábado un directo en Facebook en el que abordó asuntos locales, pero no hizo ninguna mención al proceso electoral que concluyó en la derrota de su aliado.

Pese a expresar su preferencia por Trump, Bolsonaro señaló esta semana que el actual presidente de Estados Unidos "no es la persona más importante del mundo" y aclaró que "Brasil seguirá siendo Brasil" y mantendrá su tradición de "no interferencia" en los procesos internos de otros países.

Aún así, insistió en sus críticas a Biden, quien ha puesto en tela de juicio las agresivas políticas de Bolsonaro para el medioambiente y en particular para la región amazónica, que, desde que el líder de la ultraderecha brasileña está en el poder, ha sufrido los peores incendios y una deforestación récord en varias décadas.

Quien también se pronunció hoy en Brasil fue el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, el más férreo opositor de Bolsonaro en el campo conservador, y quien mandó una carta a Biden para expresar su deseo de "estrechar lazos entre nuestras sociedades".

"Feliz con la victoria del candidato electo presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Él es un defensor de la democracia y de las relaciones multilaterales. Bueno para EUA, bueno para Brasil", dijo en Twitter.

También se pronunciaron los últimos tres expresidentes de Brasil, Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, quien resaltó que el mundo "respira aliviado" con la victoria de Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU.

"El mundo respira aliviado con la victoria de Biden. En este momento tan importante en el que el pueblo norteamericano se manifestó contra el trumpismo y todo lo que el representa, de rechazo a valores humanos, odio, abandono de vida y agresiones contra nuestra querida América Latina", afirmó Lula (2003-2010).