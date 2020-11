EEUU.- Jared Kushner y Melania Trump habrían recomendado a Trump que acepte su derrota

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El asesor presidencial y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y la primera dama, Melania Trump, habrían recomendado al presidente estadounidense que aceptara su derrota, según ha informado la cadena CNN, que cita dos fuentes diferentes.



Melania Trump habría dicho al mandatario que ha llegado el momento de aceptar la derrota. "Ha ofrecido su opinión, como suele hacer a menudo", ha explicado la fuente consulutada por la CNN.



En cuanto a Kushner, un portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, ha desmentido que éste se haya dirigido a Trump, aunque la CNN mantiene la veracidad de su información.



"Esta noticia no es cierta. Jared ha asesorado a Donald Trump para que siga todas las vías legales para garantizar la precisión" de los resultados electorales, ha afirmado Miller en un mensaje publicado en Twitter.



El propio Trump ha publicado en su cuenta particular y verificada en Twitter una serie de citas de personalidades conservadoras como Newt Gingrich sobre el supuesto fraude electoral. Twitter ha marcado estos mensajes como "en disputa".



El sábado por la noche la subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, aseguró que no ha habido ningún tipo de comunicación en tre Biden y Trump ni entre ningún representante de ambas partes desde que surgió la noticia de que las proyecciones daban a Biden como vencedor de las presidenciales del pasado martes.