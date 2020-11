13/06/2020 Cristina Pedroche le copia el look a Laura Matamoros para este domingo. MADRID, 8 (CHANCE) Esta mañana, Laura Matamoros subía a sus redes sociales unas fotografías mostrando un mono vaqueros precioso, cómodo y sencillo con el que se enfrentaba a la tarde del domingo. La hija de Kiko Matamoros optaba por algo fácil, pero sobre todo que le aportase comodidad a la hora de moverse. Bien, pues hay una colaboradora de televisión muy famosa que le ha copiado la idea a la influencer y ¡atención! aunque sean distintas prendas, lucen un conjunto idéntico. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Se trata de Cristina Pedroche. La reina de las campanadas ha colgado esta tarde una fotografía en la que vemos qué outfit ha elegido para este domingo otoñal y no es, ni más ni menos, que un mono vaquero parecido al de Laura Matamoros, pero mucho más rockero.



Cristina nos muestra cómo llevarlo con abrigo y sin él, dos opciones perfectas para esta época de entretiempo en la que ya sabemos que no podemos salir de casa sin una chaqueta o abrigo. Aunque Laura Matamoros elegía un bolso de color verde para dar contraste a su look, Pedroche ha optado por un bolso de color negro con pinchos metálicos a juego con la temática rockera del vestido.