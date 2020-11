Crece a 25 la cifra de muertos en el sureste de México tras el paso de Eta

Miembros del Ejército mexicano patrullan las zonas afectadas por inundaciones en el municipio de Villahermosa, en el estado de Tabasco (México). EFE/ Jaime Avalos

México, 8 nov (EFE).- La cifra de muertos creció a 25 este domingo en el sureste mexicano por el paso del ciclón Eta y las lluvias de dos frentes fríos después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó tres decesos más en su natal estado de Tabasco.

"Estamos pidiéndole a la gente que siga refugiada en albergues, no les va a faltar la comida, no les va a faltar lo indispensable, y lo que hemos calificado como criterio, lo material se repone, lo que hay cuidar es la vida", expresó en un vídeo desde el sitio.

El sureste de México, junto al Caribe y Centroamérica, resiente los efectos de Eta esta semana, además del frente frío número 9 y el 11.

Eta tocó tierra el pasado martes en Nicaragua como un poderoso huracán y tras arribar a Honduras como depresión tropical finalmente el viernes salió de Centroamérica, aunque ha dejado cientos de desaparecidos, y al menos 27 muertos en Guatemala, 25 en Honduras y otro más en El Salvador.

En México, al menos 20 personas han muerto en Chiapas, incluyendo una decena de indígenas tzotziles, además de cinco en Tabasco.

Aun así, López Obrador afirmó que el Gobierno responde con eficacia.

"Desgracias humanas, pues relativamente pocas, se ha salvado a mucha gente", manifestó este domingo junto al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

El mandatario se trasladó desde el día anterior de emergencia a Tabasco, ante los reclamos de ayuda de cerca de 80.000 damnificados.

Ahí, actualizó que todavía hay 7.278 personas en refugios, mientras que continúan los planes de emergencia DN-III del Ejército y otro de la Marina.

También prometió que habrá recursos para la reparación de daños pese a desparecer hace un mes el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

"Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia, el Gobierno tiene que darle atención especial lo que más lo necesita, eso es la justicia, y aunque ya no existe el Fonden", declaró.

En el lugar también se encuentran funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En Chiapas, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado reporta 12 regiones afectadas, 4.280 viviendas afectadas, 77 interrupciones de tramos carreteros por deslizamiento de ladera inestable, y el desbordamiento de 10 ríos y arroyos.

El ciclón también dejó 12 comunidades incomunicadas por inundación y deslizamiento de laderas.