Con Harris en el Gobierno, ¿habrá un primer senador latino por California?

En la imagen, ell fiscal general de California, Xavier Becerra. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Los Ángeles, 8 nov (EFE).- Tras certificarse que la senadora Kamala Harris será la primera vicepresidenta de EE.UU., el gobernador de California, Gavin Newsom, deberá decidir quién ocupará el escaño que ella dejará en la Cámara Alta, y tiene la oportunidad de hacer historia y nombrar el primer latino en esta posición.

"Es una deuda histórica que tienen los demócratas en California con los latinos", dijo a Efe el profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College, Miguel Tinker-Salas.

El catedrático resalta que debido a las movilizaciones alentadas por la comunidad latina en los años 90 para derogar la Proposición 187, que prohibía a los indocumentados el acceso a la salud y la educación pública en California, el estado se convirtió en un estado "azul".

"Fue ese movimiento y esa lucha la que ha hecho que se llegue a una súper mayoría demócrata en el Estado", argumenta.

Hay varios hispanos en la baraja de candidatos, entre los que se encuentra el secretario de estado de California, Alex Padilla, y el fiscal general Xavier Becerra, e incluso suena la posibilidad del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

La organización Latino Victory Fund, que apoyó la candidatura presidencial del demócrata Joe Biden, inició cabildeo desde hace varios meses para que Newson designe a Padilla en esta posición vacante.

"El nombramiento de Padilla sería un momento histórico. Padilla sería el primer latino en la historia de California en representación del estado en el Senado de Estados Unidos", afirmó el grupo al proponer esta iniciativa.

Para lograrlo la campaña se dotó de "una inversión publicitaria de cinco dígitos que será distribuida en mercados mediáticos clave en California".

El más reciente éxito de Padilla fueron las mismas elecciones del 3 de noviembre, en las que todos los votantes registrados obtuvieron sus boletas por correo. También promovió la ley estatal que permite el registro de votantes el mismo día de la elección, entre otras cosas.

Becerra, el primer latino en ser elegido como fiscal general de California, también tiene grandes logros para mostrar, entre ellos el haber sido entre 1993 y 2017 miembro de la Cámara de Representantes federal, donde llegó a ser el latino de mayor rango en esa Cámara, lo que le da experiencia en las lides de la política en Washington.

El fiscal demandó más de 90 veces a la Administración del presidente Donald Trump y ha defendido a California en un diverso número de causas que van desde la defensa del acceso a la vivienda, la defensa del medioambiente, el acceso a la salud y la defensa de los inmigrantes.

En esta batalla, Becerra defendió con éxito ante el Tribunal Supremo el programa de Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que Trump quiso cancelar.

La presión sobre Newson promete intensificarse hasta que Harris deje el Senado para tomar posesión como la primera vicepresidenta de la historia de los Estados Unidos.

"Lo que seguramente más va a tener en cuenta Newsom es que su designado pueda ganar el escaño en 2022", resalta Tinker-Salas, añadiendo que tanto Becerra como Padilla han tenido gran apoyo a nivel estatal en sus respectivas elecciones.

Al felicitar a Biden y Harris, Newsom dijo este sábado que confía en que "pueden convertir el dolor en curación y las divisiones profundamente arraigadas en un terreno común, reparar nuestra posición en todo el mundo y unir a nuestra nación en este momento de crisis sin precedentes".

También calificó el logro de Harris como inspirador, una indicación de lo difícil que puede ser su decisión al ocupar su escaño en el Senado.

Harris fue elegida como la primera mujer afroamericana en servir como fiscal general de California, antes de ganar su escaño el Senado estadounidense en 2016.

El nombre de otras mujeres también suenan, como el de la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quién fue Secretaria de Trabajo en la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Los dos puestos del Senado Federal para California han estado dominados por mujeres desde la elección desde principios de la década de los noventa cuando fue elegida Dianne Feisntein (1992-Presente), y Barbara Boxer elegida en 1993 y a quién Harris reemplazó.

"California necesita un portavoz que sea un agente de cambio, que refleje el avance que ha tenido el estado, y que represente su población", destaca Tinker-Salas.

El Estado Dorado tiene cerca de 40 millones de habitantes, el 39,4 % son latinos, según datos del Censo.

Capital humano que Nathalie Reyes, presidenta del Latino Victory Found, cree que se debe reflejar en el Senado federal: "La barrera entre los latinos y el Senado de Estados Unidos ha permanecido por demasiado tiempo".

El periódico Los Angeles Times también incluyó en su lista de posibles candidatos al Comisionado Estatal de Seguros, Ricardo Lara, y el alcalde de la ciudad de Long Beach, Robert García.

La presión es tan alta que incluso analistas republicanos advierten que les sorprendería que no fuera un hispano el elegido para este cargo.

"Me sorprendería bastante sino fuera un latino, Newson tiene la responsabilidad de escoger a una persona que represente los intereses del Estado, y que pueda trabajar con la nueva administración", dijo a Efe el republicano Luis Alvarado, una de las caras hispanas más visibles del Proyecto Lincoln.

Y el conservador apuesta entre Becerra o Padilla al no tener "reproches" en sus hojas de vida y servicio público, pero añade que en la elección de su reemplazo Harris tendrá su cuota de poder y "Newsom va a escuchar su recomendación".

Ana Milena Varón