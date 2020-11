Colombia alberga esta semana la segunda cumbre mundial de la Economía Naranja

En la imagen, el viceministro de Cultura para la Creatividad y Economía Naranja de Colombia, Felipe Buitrago. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 8 nov (EFE).- Colombia albergará a partir de mañana la segunda edición del Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT), un espacio de diálogo virtual en el que más de un centenar de expertos de 16 países expondrán experiencias y retos para el sector y para la Economía Naranja en particular.

El foro, de una semana de duración, tendrá como sede a Medellín, a pesar de su carácter virtual, por el contexto complejo para el mundo cultural y creativo que supone la pandemia de coronavirus.

"El GFACCT es la segunda cumbre de Economía Naranja; sobre la base de esa cumbre expandimos a la inclusión no solamente los temas de política pública y la agenda multilateral sino también los relacionados con tendencias artísticas y culturales, y por supuesto el desarrollo de la tecnología en el sector", dijo el viceministro de Cultura para la Creatividad y Economía Naranja de Colombia, Felipe Buitrago.

La cita, que concluirá el 16 de noviembre, incluye más de 20 espectáculos paralelos de música, teatro y arte digital para mostrar "el poder sanador que tiene el arte y la cultura en tiempos de pandemia", según el Ministerio de Cultura.

DE VIDEOJUEGOS A MÚSICA

Entre los participantes destacan el finlandés Peter Vesterbacka, creador del popular juego Angry Birds; el británico Neil Harbisson, primera persona reconocida como Cyborg por un gobierno; la española Moon Ribas, artista enfocada a la identidad Cyborg, y el danés Jesper Skibsby, fundador de Warm Music.

Igualmente intervendrán sir Chris Smith, quien fue el primer secretario de Estado para la Cultura, los Medios y el Deporte del Reino Unido; la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vásquez, y el subdirector general de la Unesco, Ernesto Ottone.

También estarán el exministro de Cultura de Brasil Juca Ferreira; el empresario y gestor cultural argentino Jorge Telerman, el cantautor Carlos Vives, y la coordinadora del Departamento de Fomento de la Cultura de la región chilena de Los Ríos, Helen Urra.

Las actividades de este lunes incluyen conferencias sobre políticas culturales en Colombia y el mundo, la incidencia del arte y la cultura en los procesos migratorios, y la apuesta por los Distritos Creativos para generar desarrollo local.

Entre estas conferencias destacan "El papel del Estado en el desarrollo de la economía creativa" y "Arte, cultura y migraciones", y el foro "Colombia: 20 años de evolución de la política cultural", en el que intervendrán el director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio, y la exministra de Cultura María Consuelo Araújo, entre otros.

INAUGURACIÓN EN SIMULTÁNEA

Sin embargo la inauguración oficial, con la participación del presidente colombiano, Iván Duque, tendrá lugar el martes 10 en un acto que se celebrará de manera simultánea en el Teatro Colón de Bogotá y Plaza Mayor de Medellín, esta última, ciudad que ya albergó el año pasado la primera cumbre mundial de Economía Naranja.

Duque, que ha elevado la Economía Naranja a la categoría de uno de los pilares de su Gobierno, dará una conferencia magistral junto con el estadounidense Richard Florida, creador del Best Seller "La clase creativa" y experto en competitividad económica, innovación cultural y tecnológica.

Según el Ministerio de Cultura, el acto inaugural hará un recorrido por las raíces culturales y rincones representativos del país para mostrar "la diversidad única de las regiones de Colombia, con artistas consagrados y nuevos talentos".