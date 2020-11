Bolivia.- Luis Arce jura su cargo como nuevo presidente de Bolivia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Luis Arce ha tomado posesión este domingo de su cargo como nuevo presidente de Bolivia en la culminación de la ceremonia de juramento celebrada en La Paz.



Arce, el mandatario número 67 de la historia del país, ha prometido cumplir sus labores como presidente de Bolivia con la mano en el corazón, informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).



Durante la campaña electoral, Arce ha realizado al menos siete propuestas concretas para los primeros meses de su mandato, muchas de ellas relacionadas con la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas.



Así, ha prometido el pago de un Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos (122 euros) este mismo 2020 para los ciudadanos mayores de 18 años que no tengan ingresos. La iniciativa ha sido ya aprobada por el Parlamento y tendrá financiación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.



Asimismo, ha prometido una canasta familiar para aquellos hogares donde se vive del día y que serían entregadas por las Fuerzas Armadas para garantizar así la alimentación de las familias.



En materia económica, Arce ha prometido que ratificará la prohibición de despidos, una normativa incumplida por numerosas empresas que han cerrado y han despedido a miles de trabajadores. Además, en caso de nuevo confinamiento el Estado se haga cargo del pago de los alquileres de las personas que no tienen ingresos fijos.



Arce ha prometido igualmente sustituir las importaciones, fomentar la producción boliviana y así reducir la cantidad de productos importados en la medida de lo posible. "Por ejemplo, construir dos plantas de diésel en Santa Cruz y en Cochabamba. Así podemos producir nuestro propio diésel y dejar de importar", afirmaba en una entrevista reciente.



Asimismo, el presidente prometió la industrialización de recursos naturales como el litio del Salar de Uyuni, los hidrocarburos y la energía eléctrica.



Una de las propuestas más polémicas es un tributo para aquellas personas que tienen patrimonio de entre 5 y 10 millones de dólares y que afectaría al 0,01 por ciento de la población.



En el ámbito meramente político, Arce ha prometido un Gobierno de conciliación y de unidad nacional y que no habrá persecución contra ningún opositor. También ha prometido reformar la justicia, sobre todo para que se otorgue más peso a los méritos que a la votación en la selección de magistrados.