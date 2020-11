Bolivia.- Áñez vuelve a su departamento natal y no acudirá a la toma de posesión de Arce

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La presidenta interina, Jeanine Áñez, ha asegurado este sábado que no acudirá a los actos que tendrán lugar este domingo con motivo de la toma de posesión de su sucesor, el nuevo presidente boliviano Luis Arce.



Áñez ha vuelto a su departamento natal, Beni, situado al noreste del país, y ha criticado el acoso que dice sufrir en su Twitter.



"Aquí me quedo, a seguir aportando en el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", ha señalado en esta red social.



Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales y ha conducido una accidentada transición política hasta el 18 de octubre cuando Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, ganó las elecciones presidenciales.



Tras las nuevas elecciones, el Parlamento ha recomendado la apertura de dos juicios contra la presidenta interina por presunta responsabilidad en la muerte de más de una treintena de manifestantes en los disturbios que se produjeron en el país tras la renuncia de Morales.



"Los que hoy me están acosando, tendrán tiempo", apuntó Áñez en su tuit, refiriéndose aparentemente al juicio de responsabilidades que el parlamento pidió en su contra por la muerte de al menos 26 personas por la represión de su Gobierno a manifestaciones contra el golpe.



Los ministros de Áñez renunciaron entre el jueves y viernes pasados y dos de ellos -el de Gobierrno, Arturo Murillo, y el de Defensa, Luis Fernando López- estaban prohibidos de salir del país por orden de un fiscal que los procesa por un caso de corrupción. (Sputnik)