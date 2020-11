Biden, segundo católico en ser elegido presidente, recibe apoyo episcopal

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Miami, 8 nov (EFE).- Los obispos católicos de EE.UU. llamaron este domingo a la "unidad nacional" en un mensaje en el que destacan que el demócrata Joe Biden es el segundo católico en la historia del país que va a llegar a la Casa Blanca.

En una declaración suscrita por su presidente, el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, los obispos agradecen la "bendición de la libertad" y subrayan que "el pueblo estadounidense ha hablado en esta elección".

"Ahora es el momento de que nuestros líderes se reúnan con espíritu de unidad nacional y se dispongan a dialogar y a comprometerse por el bienestar común", agregan.

En su declaración, la Conferencia Episcopal señala que Biden reúne "los votos suficientes" para ser elegido presidente, sin mencionar que el actual presidente, el republicano, Donald Trump, no reconoce su derrota y afirma que va a luchar por su reelección.

"Reconocemos que Joseph R. Biden, Jr., ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46º presidente de Estados Unidos. Felicitamos al Sr. Biden y reconocemos que se une al difunto presidente John F. Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica", dice la declaración.

También felicitan a la senadora Kamala Harris, elegida vicepresidenta y primera mujer en la historia de EE.UU. que llega a ese cargo.

Y le piden a la Virgen María que "nos ayude a trabajar juntos para cumplir la hermosa visión de los misioneros y fundadores de Estados Unidos: una nación bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión".

El papa Francisco, que además de cabeza de la Iglesia católica es el jefe del Estado vaticano, aún no se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En septiembre pasado no recibió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que está de visita a Italia, por considerar que sería un gesto que podría interferir en la campaña electoral del país.

Católico practicante, Biden, que el sábado se dirigió al país como futuro presidente, asistió este domingo a misa en Wilmington, la ciudad del estado de Delaware donde reside.

Según el arzobispo Gómez, los católicos estadounidenses tienen el "deber especial de ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y orar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo en nuestro país".

"La democracia requiere que todos nosotros nos comportemos como personas virtuosas y autodisciplinadas. Eso requiere que respetemos la libre expresión de opiniones y que nos tratemos los unos a los otros con caridad y civismo, aunque podamos estar profundamente en desacuerdo en nuestros debates sobre cuestiones de leyes y políticas públicas", agregó.

De acuerdo con datos del Centro Pew, sin contar a los menores de edad, en Estados Unidos hay unos 51 millones de católicos, lo que significa que son un quinto de la población adulta del país.