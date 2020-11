"Biden, nos vemos en las cortes", gritan los "trumpistas" cubanos en Miami

Seguidores del presidente de EEUU fueron regitrados este sábado al manifestarse, luego de que se anuciara el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 7 nov (EFE).- "Biden, nos vemos en las cortes". Ese es el grito unánime de dos centenares de seguidores cubanos del presidente Donald Trump que salieron este sábado a protestar en Miami después de conocer que los medios estadounidenses dan ya por ganador al candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado martes.

La palabra "fraude" era sin duda una de las más repetidas esta tarde frente al restaurante La Carreta, uno de los lugares emblemáticos de celebración y de protesta de la comunidad cubana en Miami.

El espíritu de los manifestantes no era de frustración, enfado o enojo, sino más bien de tranquilidad, la que da la certeza interior de tener la razón, de que la justicia está de su lado y de que las cortes así lo verán.

"Estoy bien, tranquilo porque sé que el presidente ganó. Es un proceso en el que el presidente va a fajarse como el gallo de pelea que es. Los va a llevar a las cortes, se va a decidir todo en las cortes porque los demócratas han hecho trampa y se sabe porque es de la única forma que ellos pueden llegar a la Presidencia", dijo a Efe Ozzy Pérez, vicepresidente del grupo Latinos por Trump.

En opinión de este exmilitar, se trata del "fraude más grande que han perpetrado estos liberales H.P. (sic) y desgraciados en la historia de este país".

TRAIDORES

Por ello, consideró que los demócratas son unos "traidores".

"Antiguamente nosotros lidiábamos con los traidores de diferente forma, pero desgraciadamente hemos cambiado la forma en la que tratamos con los traidores y por eso ellos se han echado para la calle tanto y hacen las cosas que han hecho", aseguró.

Pérez era uno de los cerca de 200 "trumpistas" que se alinearon a lo largo de dos cuadras de la Bird Road de Miami para mostrar su desacuerdo con el desarrollo del conteo de los votos de las elecciones y con el hecho de que los grandes medios lo dieron por finiquitado hoy cuando Biden logró una ventaja en Pensilvania que consideraron imposible de recuperar para Trump.

El presidente necesitaba ganar en Pensilvania para seguir teniendo opciones de alcanzar los 270 votos en el Colegio Electoral, que en diciembre próximo elegirá formalmente al próximo mandatario.

Aunque los cubanoestadounidenses congregados en Miami creen que todavía queda mucho en juego, y que, como dijo a Efe Harry Taylor, esto "acaba de empezar, porque este pueblo no va a aceptar el fraude", porque el resultado de las elecciones va contra el "uso de la lógica y la razón".

La cubana Dayana Martínez, que lleva 6 años en Estados Unidos, dijo que hay que hacer "justicia", porque las elecciones deben ser "transparentes".

LA PELEA SIGUE EN LOS TRIBUNALES

"Y si Trump pierde legalmente, perdió, pero que sea legal", dijo la manifestante, que aseguró que, en su opinión, la contienda "sigue estando abierta".

Pérez coincide con ella y aseguró que "falta un mundo por delante" y el lunes empieza la "pelea legal", una de las que al presidente le "encantan".

"Él no se va a rendir, no se va a quedar calladito. No hay dinero en el mundo que deje que ese presidente se caiga", dijo el exmilitar, que asegura que el país debe elegir entre ser un "ejemplo para el mundo o vamos a ser otra república bananera".

A pesar de que la jornada no era la más festiva no dejó de sonar la salsa interpretada por el grupo de exiliados cubanos Los 3 de La Habana "Por Trump", convertida en himno electoral para estos seguidores del presidente.

ENFRENTAMIENTOS VERBALES

Animados por su ritmo, celebraban todos los que pasaban con sus autos adornados con banderas de Trump y criticaban con dureza a los que se mostraban partidarios de los demócratas.

Unos y otros se mentaban a las respectivas madres y se dirigían todo tipo de improperios, categoría en la que entraba, por supuesto, "chavista", "comunista" o "castrista", aunque finalmente se mantuvo la calma y la Policía que vigilaba detenidamente a unos y otros para evitar males mayores no tuvo que actuar.

Pero los que estaban en los autos tampoco se quedaban cortos, y desde alguno de ellos le respondían con "¡Adiós!", mientras hacían el gesto de despedirse con la mano, o les llamaban "loser" (perdedor), que debe ser quizá una las palabras más odiadas por el presidente Donald Trump y que ha sido este sábado una de las palabras más repetidas en las redes sociales.

Pero, sin desanimarse en absoluto, los seguidores del mandatario cantaban casi a coro "Cuatro años más".

Uno de ellos era el cubano naturalizado estadounidense Julio Solares, que dijo sentir "mucha pena" por los que les decían cosas inapropiadas desde los autos riéndose de la derrota de su candidato, cuando él solo había ido hasta La Carreta para "expresar sus sentimientos" y denunciar que las elecciones han sido un "fraude".

Este engaño queda patente, en su opinión, porque él, que ha participado en todas las caravanas de autos en favor de Trump, ha visto miles de seguidores del presidente, mientras que las de Biden solo reunían a "cuatro o cinco gatos".

"El lunes nos vemos en la corte, seguro, creo que ha sido un fraude masivo", dijo Solares.

Porque, en opinión de Pérez, todo cambiará cuando se cuenten los votos "legales" y entonces se verá que "Trump siempre fue el presidente, que nunca le quitaron la presidencia".

Álvaro Blanco