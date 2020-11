Azerbaiyán anuncia "victoria histórica" de su ejército en Shushá

Shushi (Azerbaijan). EFE/EPA/HAYK BAGHDASARYAN /PHOTOLURE/Archivo

Bakú, 8 nov (EFE).- Azerbaiyán aseguró hoy que su ejército, en una "victoria histórica", ha recuperado la estratégica ciudad de Shushá, a escasos 11 kilómetros al sur de Stepanakert, la capital de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (RNK)

"Con gran orgullo anuncio que la ciudad de Shushá ha sido liberada de la ocupación armenia. ¡Shushá es nuestra! ¡Karabaj es nuestro!", dijo el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, en un mensaje televisado a la nación desde la Alameda de los Héroes Caídos.

El jefe del Estado calificó de "victoria histórica" la alcanzada en la batalla por Shushá, que -recordó- estuvo 28 años bajo la ocupación armenia.

"Ha sido una victoria en el campo de batalla, y no en una mesa de negociaciones", recalcó Alíev.

AZERBAIYÁN ADVIERTE DE QUE CONTINUARÁ LA CAMPAÑA MILITAR

El presidente azerbaiyano indicó que durante todos los años de la ocupación armenia desde el exterior se le sugirió a Bakú resignarse a esa realidad.

"Pero nunca nos resignamos. Ahora nosotros mismos liberamos nuestros territorios", puntualizó.

Alíev advirtió de que si las autoridades de Armenia no cumplen las demandas de Azerbaiyán, seguirá "hasta el final" la campaña militar en Nagorno Karabaj.

"Tienen que abandonar todos los territorios ocupados", insistió para agregar: "No hay fuerza en el mundo que nos pueda detener".

Nada más concluir la alocución de Alíev, los barcos fondeados en la bahía de la capital azerbaiyana y atracados en su puerto hicieron sonar sus sirenas en señal de júbilo.

Muchos jóvenes, con banderas, se echaron a las calles y los coches saludaban con sus cláxones la liberación Shushá, considerada la capital cultural de Azerbaiyán.

DESPLAZADOS PIENSAN YA EN EL RETORNO A SUS HOGARES

"Honestamente, ya había perdido la esperanza de volver a Shushá. Es increíble. Ahora podré regresar. Si nuestro país ha tenido la fuerza para recuperar la ciudad, la reconstruirá", dijo a Efe Suleimán Musáev, de 75 años, un funcionario ya jubilado que tuvo que abandonar su hogar por la guerra que concluyó en 1994.

Nigar Rzáeva, estudiante de la Universidad Estatal de Economía, que nació en Bakú después de la ocupación de Shushá, lamenta que su abuelo falleciera antes de la liberación de su ciudad natal.

"Iré a Shushá apenas permita la situación. Y si es posible, me quedaré a trabajar en la ciudad de mis abuelos", asegura a Efe Nigar.

Según el censo realizado en la Unión Soviética en 1989, Shushá tenía una población de 17.000 habitantes, el 98 por ciento de ellos eran azerbaiyanos.

SHUSHA, UNA PLAZA ESTRATÉGICA

La importancia estratégica de la ciudad radica en que está situada en una meseta que se eleva cerca de 1.400 metros sobre el nivel del mar y que domina el valle en que se encuentra Jankendi, el nombre azerbaiyano de Stepanakert.

Además, por la ciudad pasa una de las carreteras que une la capital de la RNK con Armenia.

"La liberación de Shushá marca un cambio crucial en la guerra de Karabaj. Es un lugar estratégico que está literalmente encima de Jankendi, aún controlada por los separatistas", dijo a Efe Samed Hadjiev, un oficial en retiro del ejército azerbaiyano.

Añadió que la recuperación de Shusha de hecho corta las comunicaciones de los separatistas con Armenia y les impide recibir ayuda militar desde allí.

Hajiev explicó que la segunda carretera, que pasa por el norte de Nagorno Karabaj, se encuentra bajo el control de la artillería azerbaiyana desde el pasado 27 de septiembre, cuando las fuerzas armadas del país se hicieron con las alturas de la cordillera de Murovdag.

"La captura de Shushá acerca el fin de la guerra", concluyó.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a su homólogo azerbaiyano por la "recuperación de Shushá, símbolo de la pronta liberación de todos los territorios ocupados de Azerbaiyán".

ARMENIA SOSTIENE QUE AÚN HAY COMBATES

Ereván no ha reconocido la caída de Shushá y aseguró que las fuerzas armenias prosiguen luchando por la ciudad.

"Los combates continúan en Shushí (nombre armenio de Shushá). Esperad y tened confianza en nuestras tropas", escribió en Facebook Artsrún Ovannisián, portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia.

Las acciones militares en la zona de Nagorno Karabaj volvieron a estallar a fines de septiembre pasado.

El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la pasada década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

Al término de los combates, que se prolongaron hasta 1994, los armenios se hicieron con el control de Nagorno Karabaj y ocuparon otros territorios azerbaiyanos, que denominaron "franja de seguridad", para unir Karabaj a Armenia.