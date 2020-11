AMP4.- EEUU.- Líderes mundiales felicitan a Joe Biden bajo el mensaje común de una nueva etapa de relaciones con EEUU

14/08/2020 Joe Biden y Kamala Harris. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL LAWRENCE JACKSON/BIDEN FOR PRESIDENT / ZUMA PRESS



Los mandatarios europeos ponen en valor la importancia de la relación transatlántica



El presidente de México esperará al final de recuento antes de felicitar a ningún candidato



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Líderes y altos representantes de gobiernos de todo el mundo han felicitado en las redes sociales al, según todas las proyecciones, presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a través de numerosos mensajes unidos en su mayor parte bajo un tema común, la apertura de una nueva etapa de relaciones con la potencia norteamericana.



El primero en felicitarle ha sido el primer ministro irlandés, Micheal Martin. "Joe Biden ha sido un verdadero amigo de este país durante toda su vida y estoy deseando trabajar con él los próximos años", ha escrito en su Twitter, asegurando que también quiere "invitarle de vuelta a casa cuando las circunstancias lo permitan".



"Felicidades a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris por su histórico logro", ha señalado por su parte el primer ministro británico, Boris Johnson, subrayando que Estados Unidos es el "aliado más importante" de su país. "Estoy deseando trabajar estrechamente juntos en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático al comercio y la seguridad".



A las felicitaciones a Biden y Harris se ha sumado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. "Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollarla con ustedes dos".



UE Y OTAN



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha expresado su deseo de reunirse con Biden "a la primera oportunidad posible" dado que la UE y Estados Unidos "son amigos y aliados". "A medida que el mundo cambia y surgen nuevos retos y oportunidades, nuestra renovada alianza será de particular importancia", ha subrayado.



En este sentido ha indicado que la Comisión Europea está "dispuesta a intensificar la cooperación con la nueva Administración y el nuevo Congreso para abordar los desafíos acuciantes a los que nos enfrentamos", entre los que ha resaltado la pandemia y el impacto económico y social de la misma, así como "reforzar nuestra seguridad común y reformar el sistema multilateral basado en reglas".



En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "La UE está lista para entablar una fuerte alianza transatlántica", ha escrito, incidiendo que entre los temas que Europa quiera abordar junto a Estados Unidos figuran "la COVID-19, el multilateralismo, el cambio climático y el comercio internacional".



A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha puesto en valor que "el liderazgo de Estados Unidos es mas importante que nunca en un mundo impredecible" y ha expresado su deseo de trabajar con la nueva Administración "para seguir fortaleciendo el lazo entre Norteamérica y Europa".



"Necesitamos esta fortaleza colectiva para afrontar los muchos desafíos que tenemos delante, incluido una Rusia más asertiva, el terrorismo internacional, las amenazas cibernéticas y de misiles, y un cambio en el equilibrio mundial de poder con la emergencia de China. Solo podemos estar seguros y tener éxito si afrontamos estos desafíos juntos", ha recalcado.



Por su parte, el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, ha descrito a Biden como "un verdadero amigo de Grecia. "Estoy seguro de que bajo su presidencia, la relación entre nuestros países se fortalecerá aún más", ha hecho saber, como tantos otros, en su cuenta de Twitter.



Su homólogo italiano, Giuseppe Conte, ha felicitado al "pueblo estadounidense y a las instituciones por la impresionante participación de vitalidad democrática". Además, ha expresado su deseo de trabajar con el nuevo presidente para "fortalecer aún más la relación transatlántica".



"Los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicidades Joe Biden y Kamala Harris", ha señalado por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron. "Tenemos mucho por hacer para superar los desafíos de hoy. Trabajemos juntos", ha defendido.



La canciller alemana, Angela Merkel, ha deseado "suerte y éxito desde el fondo del corazón" a Biden y ha felicitado a Harris por el hito de ser la primera vicepresidenta. "Estoy deseando trabajar con el presidente Biden en el futuro. Nuestra amistad transatlántica es irremplazable si queremos superar los grandes desafíos de este tiempo", ha resaltado.



OTROS RINCONES DEL MUNDO



También han llegado felicitaciones de otras partes del planeta. El presidente colombiano, Iván Duque, ha deseado a Biden y Harris "los mejores éxitos en su gestión". "Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional", ha aseverado.



Uno de los últimos mandatarios en felicitar a la electa pareja presidencial ha sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha asegurado que el país que gobierna "siempre estará dispuesto al diálogo y el entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EE.UU."



Antes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha felicitado a los estadounidenses "por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular", además de saludar la elección del nuevo presidente y "la primera vicepresidenta mujer de ese país". También han felicitado al nuevo presidente electo y su vicepresidenta el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y el de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou.



En África, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha manifestado su deseo de "profundizar nuestros lazos de amistad y cooperación", mientras que su homólogo de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha deseado éxito al nuevo presidente y también ha confiado en poder trabajar juntos para "aumentar la cooperación entre nuestras dos naciones".



Desde Oriente Próximo ya han llegado las felicitaciones tanto del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y de su homólogo de Líbano, Michel Aoun.



Finalmente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado a Biden sus mejores deseos. "Joe, hemos mantenido una larga y cálida relación personal durante casi 40 años y sé que eres un gran amigo de Israel. Espero trabajar con vosotros dos para fortalecer todavía más la alianza especial que mantenemos", ha escrito.



Sin embargo, Netanyahu también ha aprovechado para agradecer al presidente saliente, Donald Trump, los esfuerzos realizados a favor del Gobierno israelí. "Gracias por la amistad que has demostrado hacia el estado de Israel y hacia mi persona, por reconocer Jerusalén y el Golán, por enfrentarte a Irán, por los acuerdos históricos de paz y por elevar la alianza entre ambos países a una altura sin precedentes"



LAS NOTAS DISCORDANTES



Entre los líderes que no han felicitado al candidato demócrata destaca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



En una rueda de prensa, el mandatario mexicano ha indicado que esperará a que termine por completo el recuento y ha asegurado que mantiene una buena relación tanto con Biden como con Trump, al que ha agredecido no ser un presidente "injerencista" en los asuntos mexicanos y del que dice que ha tenido "buen trato" con el país.



La nota discordante la ha puesto el líder supremo iraní, Alí Jamenei, que tras mofarse en los últimos días del "espectáculo" de las elecciones estadounidenses, ha vuelto a pronunciarse en la misma línea. "Este es un ejemplo del rostro feo de la democracia liberal en Estados Unidos. Independientemente del resultado, una cosa está absolutamente clara, el definitivo declive político, moral y civil del régimen estadounidense".