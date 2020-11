AMP.- Fútbol.- Competición rechaza el aplazamiento del Real Sociedad-Granada y LaLiga abre un expediente al club andaluz

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado la petición del Granada CF de aplazar su encuentro de LaLiga Santander de este domingo ante la Real Sociedad (16.15 horas), una medida que el club andaluz solicitó por disponer de solo siete jugadores de la primera plantilla por culpa del coronavirus.



"El Granada CF comunica que, el Comité de Competición de la RFEF ha desestimado la solicitud del Club para el aplazamiento del partido frente a la Real Sociedad, a celebrar este domingo 8 de noviembre a las 16:15 horas en el Reale Arena", anunció la entidad nazarí.



En este sentido, el club informó de que el equipo se desplazará "en las próximas horas" a San Sebastián, donde se disputa el duelo en el Reale Arena (16.15 horas), "con los únicos siete jugadores de la plantilla que cumplen los requisitos impuestos por LaLiga", completados con futbolistas del filial y el juvenil que también cumplen estos requisitos.



Este sábado, el Granada daba a conocer los positivos de su entrenador, Diego Martínez, el jugador Antonio Puertas y el delegado de campo, Manuel Lucena, que se unieron al anunciado en días anteriores del defensa Jesús Vallejo.



Por lesiones o por protocolo, Vallejo, Víctor Díaz, Ramón Azeez, Quini, Antonio Puertas, Neyder Lozano, Dimitri Foulquier, Alberto Soro, Domingos Duarte, Yangel Herrera, Ángel Montoro, Fede Vico, Luis Milla, Germán Sánchez, Aarón Escandell, Rui Silva y Carlos Neva no viajan a Euskadi, como tampoco el sancionado Maxime Gonalons.



La convocatoria del Granada la formarán el portero del juvenil Ángel Jiménez; los defensas Nehuén Pérez y Pepe Sánchez; los centrocampistas Yan Brice Eteki, Kenedy, Carlos León, Álvaro Bravo, Eris Abedini y Echu Rodríguez; y los delanteros Luis Suárez, Roberto Soldado, Darwin Machis y Jorge Molina, además de otros seis jugadores del filial.



LALIGA ABRE UN EXPEDIENTE POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO



Horas después del comunicado de los granadinos, LaLiga anunció que se habían detectado 10 positivos en el conjunto rojiblanco y que ya ha abierto "un expediente disciplinario" por "un posible incumplimiento" del protocolo sanitario por el desplazamiento a Chipre para disputar el partido de Europa League.



"El Granada CF, como todos los equipos de LaLiga, se encuentra sometido a los controles pertinentes para localizar los posibles positivos por COVID-19, además, por el hecho de disputar competición europea, también se encuentra dentro de los controles que realiza la UEFA", señaló.



Además, aseguró que como consecuencia de estos controles se detectaron "10 resultados positivos", uno el viernes 30 de octubre, tres el lunes 2 de noviembre, dos el martes 3, otros dos el jueves 5 y dos más el viernes 6. "Los positivos del día 5 se detectan en las pruebas realizadas en Chipre para el encuentro de Europa League que el equipo disputó el pasado jueves 5 de noviembre", señaló.



En este sentido, LaLiga apuntó que se considera que hay brote cuando se dé "cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa y detección simultánea o cercana en el tiempo (hasta 72 horas), en los que haya indicios lógicos de vínculo epidemiológico".



"En este caso y, a diferencia de otros, además del número de casos, el equipo viajó hasta Chipre (sin la presencia del inspector de LaLiga) e, incluso, tiene abierto un expediente disciplinario como consecuencia de un posible incumplimiento de dicho protocolo. Por todo esto, se considera la aparición de estos positivos dentro del equipo como un brote", continuó.



"Como consecuencia de ello, se desprende que todo el personal que viajó a Chipre en la expedición del Granada CF no puede desplazarse a disputar el siguiente encuentro, al considerarse contactos estrechos de los casos positivos, según el protocolo y la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía", prosiguió.



Esto determina que todos los miembros de la expedición con PCR negativo, al ser contactos estrechos, "deben permanecer en cuarentena". "Por este motivo, LaLiga instó al Granada CF a solicitar un permiso a la Junta de Andalucía que permitiese el desplazamiento, dicho documento no se ha presentado a LaLiga", advirtió.



Respecto a la norma del número mínimo de jugadores del primer equipo para poder disputar un encuentro, LaLiga recordó que serán necesarios "como mínimo de 5 jugadores de la primera plantilla". "El Granada ha acreditado para la disputa de este encuentro un número de 20 jugadores, siendo 7 de ellos de la primera plantilla", concluyó.