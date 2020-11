AMLO esperará resolución de "asuntos legales" para pronunciarse sobre elecciones de EEUU

Presidente de México esperará resolución de "asuntos legales" para pronunciarse sobre elecciones EEUUMéxico, 8 Nov 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que esperará a que se resuelvan los "asuntos legales" de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para fijar su postura sobre el resultado de los comicios, y aseguró que tiene muy buena relación "con los dos candidatos"."No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos", señaló el mandatario a periodistas, horas después de que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras Donald Trump, que aspiraba a la reelección, se negó a conceder la victoria.López Obrador, quien hizo su primer y hasta ahora único viaje internacional en julio pasado a Washington para visitar a Trump, reconoció el trato que el actual presidente estadounidense ha dado a México."Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado", aseguró el presidente de izquierda.Y con Biden "lo mismo", prosiguió López Obrador."No tenemos pleitos con ninguno de los dos candidatos, nada más que es un asunto (...) de prudencia política para esperarnos y en su momento hacer un pronunciamiento", apuntó.López Obrador que fue dos veces candidato presidencial antes de ganar los comicios en 2018, explicó que quiere evitar repetir lo que él vivió como contendiente presidencial.Recordó que en las elecciones que le dieron el triunfo al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) varios mandatarios mundiales felicitaron a su entonces rival cuando "todavía no había un cómputo legal".El 5 de marzo de 2012, cuando López Obrador era precandidato presidencial sostuvo un encuentro con Biden, quien era por entonces vicepresidente estadounidense.Pero en julio pasado, durante su visita a Trump en la Casa Blanca, el mexicano no concertó un encuentro con el candidato Biden.jg/jla/mr