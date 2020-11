2-1. El Real Valladolid logra su primera victoria

Los jugadores del Valladolid Fede San Emeterio (c) y Óscar Plano (d) se encaran con Iker Muniain, del Athletic, durante el partido de Liga en Primera División que disputaronen el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/R. García

Valladolid, 8 nov (EFE).- El Real Valladolid logró este domingo su primera victoria en esta liga, por 2-1 ante el Athletic Club, en un partido que controló durante la primera mitad pero que acabó acorralado por su rival.

Al contrario de lo que sucedió en encuentros anteriores, el Valladolid salió centrado y se mostró como un bloque compacto en defensa para impedir las incursiones de jugadores como Williams o Morcillo, que ya reclamaron protagonismo en los primeros minutos.

El cuadro blanquivioleta controlaba el balón y se acercaba con peligro al área visitante. Guardiola tuvo la primera ocasión clara, con un remate de cabeza que, demasiado flojo, terminó en las manos de Unai Simón. Los locales presionaban y su actitud transmitía sensaciones positivas.

Esa presión provocó un error garrafal del portero del equipo vasco, quien perdió el control del balón para dejar a Marcos André solo ante su meta. Para evitar el gol, tuvo que derribar al delantero del Real Valladolid dentro del área. Un claro penalti que transformó con precisión Orellana.

El Valladolid parecía haber recuperado su santo y seña, con una línea defensiva unida, que frenaba cualquier intento del rival de acercarse a su área. Y, además, Orellana y Hervías encontraban profundidad para servir en bandeja el que podía haber sido el segundo gol local, pero Guardiola no fue capaz de dirigir bien el balón.

El equipo vasco insistía y mostraba una importante mordiente ofensiva, pero se encontraba con la seriedad y solidez defensiva del Real Valladolid, con lo que no lograba crear ocasiones de peligro y, con el resultado a favor, la motivación de los locales era mayor. Gracias a ella, se llegó al descanso con el 1-0.

Los de Sergio González eran conscientes de que necesitaban aumentar su renta y eso se tradujo en una salida intensa en el segundo tiempo que propició el segundo tanto local, gracias a una buena jugada de Óscar Plano desde la banda izquierda que encontró la continuidad oportuna en Marcos André, que, bien situado, empujó el balón al fondo de la red.

Garitano, que ya había tratado de buscar un revulsivo variando la posición de Muniain y Morcillo, optó por realizar tres cambios, dando entrada a Vesga, Berenguer y Villalibre, y el Athletic tomó fuerza, en busca de la remontada, pero se encontró a un efectivo Masip en la portería blanquivioleta.

El asedio del Athletic fue intenso y tuvo su recompensa, ya que Luis Pérez derribó a Yuri dentro del área -la acción fue revisada por el VAR- y Williams metió presión a los locales al transformar la pena máxima.

Asomaron los nervios en el Valladolid, el miedo a perder los tres puntos, y el equipo vasco trató de aprovecharlo, pero no lo consiguió.

- Ficha técnica:

2 - Real Valladolid: Masip; Hervías (Luis Pérez, m.58), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana (Waldo, m.68), Alcaraz, Fede San Emeterio, Óscar Plano (Raúl Carnero, m.81); Marcos André (El Jamiq, m.81), Guardiola.

1 - Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García (Vesga, m.53), Unai López (Zarraga, m.74); Muniain (Sancet, m.74), Raúl García (Villalibre, m.53), Morcillo (Berenguer, m.53); Williams.

Goles: 1-0, m.19: Orellana, de penalti. 2-0, m.48: Marcos André. 2-1, m.85: Williams, de penalti.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Mostró cartulina amarilla a Hervías (m.38), Alcaraz (m.66), Masip (m.71) y Raúl Carnero (m.90), del Real Valladolid, y a Unai Simón (m.17) y Muniain (m.66), del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio José Zorrilla a puerta cerrada.

Inés Morencia