Una protesta contra Trump se convierte en un festejo de Biden en Los Ángeles

Una pareja de ciudadanos fue registrada este sábado al celebrar el anucio de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Etienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Una marcha que estaba programada este sábado en el centro de Los Ángeles para protestar contra la negativa del presidente Donald Trump de aceptar la derrota electoral se convirtió en una celebración de victoria luego de que se declarara el triunfo del candidato demócrata Joe Biden.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, la confirmación hecha por importantes medios nacionales de comunicación del triunfo de la fórmula Joe Biden y Kamala Harris motivó aún más la presencia de miles de manifestantes en las calles angelinas.

Varias marchas que estaban programadas desde distintos puntos de la ciudad convergieron a mediodía frente a la alcaldía de Los Ángeles en un ambiente festivo con cantos y vítores.

"Hoy celebramos la 58ª iteración de una democracia que ha resistido los esfuerzos de Donald Trump por torcerla para sus fines", afirmó en una declaración enviada a EFE Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

En otros sectores de Los Ángeles como en West Hollywood y Santa Mónica igualmente se vieron cientos de personas congregadas pacíficamente celebrando el triunfo presidencial del Partido Demócrata.

Algunos de los participantes incluso destaparon botellas de champán y se mojaron entre ellos al estilo de las celebraciones de las grandes carreras automovilísticas.

Otros portaban carteles con la famosa frase "Está despedido" ("You're fired") utilizada por el presidente Trump cuando era presentador de la serie de televisión The Apprentice, antes de ingresar a la política.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Fondo de Justicia del Centro Legal de Inmigración (NILC), destacó el triunfo de Biden como un logro de los inmigrantes.

"Los estadounidenses han rechazado las duras políticas antiinmigrantes de la administración Trump y han votado por un cambio: en nuestra economía, en nuestra atención médica, en nuestro sistema legal penal y en la variedad de leyes que afectan a los inmigrantes", afirmó Hincapié en declaración a Efe.

Un par de horas después del mediodía continuaban las celebraciones y las caravanas vehiculares mientras las autoridades vigilantes ante cualquier desorden no habían reportado incidentes graves.

El demócrata Biden, que protagonizó una reñida elección con el republicano Donald Trump, quien aspiraba a la reelección, es el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de los Estados Unidos, con más de 74 millones, en unas elecciones con un récord de participación.

Cuando Biden asuma la Presidencia el próximo 20 de enero, el que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) tomará las riendas de una nación polarizada a niveles históricos, con fuertes heridas raciales y donde la pandemia de covid-19 ha provocado la muerte de más de 236.000 personas.