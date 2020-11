Un nuevo parón para Hazard

El belga Eden Hazard se retira lesionado del partido de la Liga de Campeones Real Madrid-Paris Saint Germain jugado en el estadio Santiago Bernabéu el 26 de noviembre fr 2019. EFE/ Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 7 nov (EFE).- El positivo por coronavirus de Eden Hazard le impedirá avanzar y ganar ritmo de competición, obligado a causar baja para el partido del Real Madrid en Mestalla, así como para los encuentros de la selección belga, con la esperanza de Zinedine Zidane de que vuelva a estar en plenitud para la visita al Inter Milán en Liga de Campeones.

Hazard protagoniza un nuevo contratiempo en el Real Madrid. Dos lesiones de tobillo, una operación, varias dolencias musculares y, ahora, positivo en coronavirus. Cada vez que da un paso al frente con voluntad de ejercer liderazgo, sufre una situación que le obliga a parar.

Es la segunda ocasión que le ocurre en la presente temporada. Regresó mal de vacaciones, con el tobillo operado en mejor estado tras parar totalmente dos semanas sin ejercicio físico pero fuera de peso. El cuerpo técnico le puso un plan específico y una particular pretemporada con el objetivo de que reforzase la zona de la operación sin prisa para su regreso.

Cuando estaba en perfectas condiciones para volver, en vísperas del duelo ante el Real Valladolid, sufría una lesión muscular que lo impedía. Fue un varapalo para Zidane, que improvisa opciones de ataque ante la ausencia del belga y en cuanto vio a su jugador recuperado muscularmente, poco le importó la falta de ritmo.

El 27 de octubre disputaba sus primeros minutos de la temporada en un momento de máxima necesidad. El Real Madrid perdía 2-0 ante el Galdbach y necesitaba un cambio de rumbo para no despedirse de la Liga de Campeones a las primeras de cambio. Acabó empatando con Hazard en el campo, que ya al siguiente partido fue titular. Tras los 20 minutos de Alemania le siguieron una hora ante el Huesca con golazo y 64 frente al Inter de Milán.

El Real Madrid firmaba en esos tres partidos nueve goles, Hazard desataba la pegada dormida y solucionaba la falta de gol. El belga aporta un factor desequilibrante en los últimos metros y desarrolla una conexión que mejora a Karim Benzema. El francés vuelve a sus mejores números goleadores, marcando siempre que estuvo Eden en el campo y aportando cuatro tantos en los tres últimos compromisos.

Ante el Valencia perderá su nueva sociedad, aunque el equipo che le trae buenos recuerdos al delantero francés. Le ha marcado hasta diez goles, cuatro en los tres últimos duelos. En Mestalla marcó en el tiempo añadido de las dos últimas visitas.

Hazard lo verá desde casa, de nuevo dos semanas de parón si los test no dicen lo contrario. Freno en seco a la ganancia de ritmo de competición y a la soltura que iba ganando al jugar sin dolor. El objetivo marcado con la esperanza de perderse un solo partido más, tras ausentarse de ocho de los once que mañana cumple la temporada madridista, es regresar el 21 de noviembre para la visita al Villarreal, con otra final señalada en el calendario, cuatro días más tarde, en casa del Inter de Milán.