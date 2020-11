Seguidores de Biden desafían el frío para escuchar su discurso a la nación

Llevando carteles que aludían a la campaña del demócrata, los simpatizantes de Biden se concentraron en una zona del estacionamiento del centro de convenciones Chase Center, a pesar de que no pueden entrar.EFE /EPA /MICHAEL REYNOLDS

Wilmington (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Cientos de seguidores del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se han acercado hasta el recinto en Wilmington (Delaware), donde se espera que dé esta noche un discurso a la nación, desafiando el frío y las medidas de seguridad adoptadas por la pandemia.

La declaración de Biden está prevista luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, acudiera a la vía legal como única opción posible para seguir en el poder, horas después de que el candidato demócrata le arrebatara la ventaja en Pensilvania y Georgia, dos estados que necesita imperiosamente para lograr la reelección.

Llevando carteles que aludían a la campaña del demócrata, los simpatizantes de Biden se concentraron en una zona del estacionamiento del centro de convenciones Chase Center, a pesar de que no pueden entrar.

Muy animado y como una forma de mostrar su apoyo al aspirante presidencial, el grupo se reunió a los pies de una bandera estadounidense gigante sujetada por dos grúas, según constató Efe.

En el lugar, los organizadores no han dispuesto pantallas para seguir la intervención de Biden, que todavía no es seguro si tendrá lugar efectivamente.

Al referirse a los preparativos para un eventual discurso de Biden, la cadena CNN indicó que se han dispuesto fuegos artificiales con motivo de la aparición del que fuera vicepresidente de la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Una fuente de la campaña demócrata dijo a Efe que Biden podría hacer su intervención en horario de máxima audiencia, que equivale a la franja entre las 20.00 y las 22.00 horas (01.00 y 03.00 hora GMT), sin precisar mayores detalles.

La fuente indicó que la comparecencia dependerá de la evolución del conteo electoral de los comicios del 3 de noviembre, en el que Biden va por delante en los estados clave de Georgia, Nevada, Arizona y Pensilvania, este último el premio más codiciado que podría entregarle la Casa Blanca.

El presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, dijo que su rival demócrata "no debería declararse" como ganador cuando las proyecciones de los medios lo indiquen, porque las demandas presentadas por su campaña sobre el resultado de las elecciones "acaban de empezar".

"Joe Biden no debería declarar injustamente que ha ganado la oficina de la Presidencia. Yo también podría hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales acaban de empezar!", escribió Trump en Twitter.

El presidente se pronunció así a pesar de que él mismo ya declaró falsamente que había ganado las elecciones, algo que hizo la misma noche electoral.