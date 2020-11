¿Se ha ido Naty Abascal a vivir a Portugal? Se lo preguntamos

05/11/2020 NATY ABASCAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID



Una de las mujeres más glamurosas de este país ha sido actualidad estos días porque se rumorea que va a empezar su nueva vida en Portugal. Lo cierto es que no nos sorprendería que lo hiciera, ya que Vicky Martín Berrocal, otra de las modelos con más arte de nuestro país ha empezado su vida de enamorada en este país vecino y, según lo que pone en sus historias, es de lo más feliz.



Naty Abascal ni confirma ni desmiente si empezará o no una nueva vida en Portugal. Rodeada de amigos y muy pendiente de su teléfono móvil, la modelo prefirió no aclarar los rumores sobre su nueva vida en el país vecino. A pesar de la insistencia del reportero, Naty se marcha en un taxi que le estaba esperando sin mediar palabra.



Tal y como se ha publicado, Naty ha pasado el verano en Portugal junto con sus amigos Armando Capriles y Corina Mileo. Lleva ya tiempo realizando reportajes de moda y estilismo en el país vecino y, como además le preocupa mucho la situación que hay en España.