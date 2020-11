Saldarriaga dice que su fotografía cruza fronteras con el Premio Rey de España

El fotógrafo colombiano Manuel Saldarriaga trabaja el 29 de octubre de 2020 en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A

Medellín (Colombia), 7 nov (EFE).- El reportero gráfico colombiano Manuel Salvador Saldarriaga, ganador del Premio Rey de España de Fotografía, dijo a Efe que este galardón le permite "cruzar fronteras" con un trabajo que busca sensibilizar y poner la mirada sobre comunidades vulnerables.

"Siento que este trabajo ha tocado a mucha gente al hacerlo público y ganarme este premio; eso en cierta forma cruza fronteras y hay más conocimiento", declaró a Efe el fotógrafo sobre el galardón que recibirá el próximo 10 de noviembre en Madrid.

Los Premios son otorgados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), un organismo del Ministerio de Exteriores de España.

Saldarriaga fue galardonado por tercera vez con el Rey de España en su XXXVII edición por su trabajo "La vida estudiantil en la comunidad de El Guamo", publicado el 7 de octubre de 2018 en el diario El Colombiano, de Medellín.

El reportero gráfico describió como un "sueño" obtener de nuevo esta distinción: "Ganar por tercera vez este premio significa una inmensa alegría; no esperaba tener el privilegio de repetir este galardón".

OLFATO PERIODÍSTICO

El reportaje gráfico premiado este año muestra a una comunidad indígena del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano, que apuesta por la educación propia.

Para ello, 97 niños emberá atraviesan cada día las selvas y ríos para asistir a clases y así aprender de la cultura del exterior y de paso poder tener bases para hacer respetar sus derechos como pueblo nativo.

El fotógrafo, de 50 años, se dejó guiar por su instinto durante su visita a El Guamo, a donde llegó inicialmente para acompañar una misión humanitaria que iba a recibir a unos ingenieros que habían sido secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Empecé a ver que iban llegando unos niños con sus mochilitas, con sus cuadernos. Entonces me interesé por hacerles seguimiento y me fijé dónde realmente estudiaban ellos", relatÓ el galardonado.

Para Saldarriaga, ese día logró "unas estampas hermosas", en las que pudo capturar "el ánimo y la alegría de estos niños indígenas que están muy alejados del interior del país".

Agregó que con las fotografías buscó "reflejar" las ganas de progresar de los menores y de sacar adelante a sus familias.

"Creo que mi función en ese momento era sensibilizar, mostrar cómo ellos quieren trascender. En cierta forma también es tratar de hacer una labor social a través del periodismo porque cuando estas imágenes se reflejan en los medios, el Estado o una persona en particular va a tener una fijación y querrá ir a la zona y ayudar", apostilló.

TESTIMONIO DE LA REALIDAD

Más allá de las distinciones, que valora por reconocer su compromiso con su profesión, a este fotógrafo colombiano lo inspira lograr que la gente vuelva la mirada a las "comunidades alejadas".

Señaló que cuando sale con una cámara tras una historia busca "dar un testimonio, mostrar la realidad del país, del hecho que voy a cubrir, y hacerlo público a través de mi medio".

Saldarriaga procede de una familia de reporteros gráficos, en la que tienen claro el rol de la labor que desempeñan: "Comunicar con veracidad, siempre con tenacidad".

En 2009, Saldarriaga ganó su primer Premio Rey de España con la serie "Inocencia en medio de la coca", publicada también en El Colombiano.

El segundo galardón lo consiguió en la categoría de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible en 2016 con "Mercurio, un monstruo dormido en Antioquia", realizado con el periodista Santiago Cárdenas Herrera y publicado en elcolombiano.com como parte de un especial que recoge la dureza del trabajo de los mineros y el peligro de esa actividad para la salud.

Su hermano, Santiago Saldarriaga Quintero, ganó también el Rey de España de Fotografía en 2017 por el trabajo "El reto de volver a levantarse", publicado en el diario bogotano El Tiempo.

Jeimmy Paola Sierra