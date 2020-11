Ralph Gonsalves asume por quinta vez el mandato en San Vicente y las Granadinas

En la imagen, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. EFE/Etienne Laurent/Archivo

San Juan, 7 nov (EFE).- Ralph Gonsalves asumió este sábado el cargo de primer ministro de San Vicente y las Granadinas por quinto período consecutivo extendiendo una mano a la colaboración con las formaciones opositoras y con el objetivo de beneficiar a toda la población.

Gonsalves, de 74 años, se impuso el jueves fácilmente al frente del Partido Laborista Unitario (ULP) confirmando las previsiones.

Gonsalves reconoció que ha habido "sentimientos heridos" por la división política, pero dijo después de juramentado ante la gobernadora general de la isla, Susan Dougan, que el tiempo de la división había terminado.

"Lo que es importante que reconozcamos es que todos pertenecemos a San Vicente y las Granadinas y somos parte de esta magnífica región caribeña", señaló Gonsalves.

"Siempre he buscado extender la mano a la gente en la amistad e incluir a la oposición en todo momento", manifestó.

Gonsalves insinuó la posibilidad de tener un Ministerio de Reconciliación Nacional, diciendo que había sido un tema discutido en el pasado.

Gonsalves reiteró que no se uniría a los países hermanos de la Comunidad del Caribe (Caricom) que brindan ciudadanía a cambio de inversión.

También instó a los legisladores a reservar "al menos un día a la semana" para salir a sus distritos electorales para reunirse y escuchar las preocupaciones de sus electores.

Gonsalves dijo que ganar cinco elecciones generales consecutivas "es equivalente a escalar el Monte Everest político" y agregó que muy pocos seres humanos lo intentan y la mayoría de los que lo intentan no llegan.

Gonsalves dijo que el nuevo gabinete será nombrado la próxima semana, después de que este sábado Montgomery Daniel prestara juramento como viceprimer ministro.

La Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom), con sede en Guyana, había enviado una misión de electoral de seis personas para seguir de cerca el transcurso de las elecciones.

San Vicente y las Granadinas cuenta con un territorio que no alcanza los 400 kilómetros cuadrados.

Miembro del Caricom, el territorio insular es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones con la reina Isabel II como jefe de Estado.

Parte de las Islas de Sotavento, el territorio de San Vicente y las Granadinas consta de 32 islas e islotes.