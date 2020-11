Nadie mejora y pocos se arriesgan a salir

El piloto español de Moto 2, Aron Canet,rueda en la pista del circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) durante la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Europa EFE/Kai Försterling

Madrid, 7 nov (EFE).- Ningún piloto de Moto2 mejoró sus registros del primer día debido a las adversas condiciones del trazado en la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de la categoría en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en la que fueron pocos los pilotos que se arriesgaron a salir.

Poco antes de comenzar la tercera tanda de entrenamientos libres ya se pudo saber que el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sería baja definitiva para el Gran Premio de Europa al tener muchas molestias con la fisura de la falange superior del dedo gordo del pie izquierdo, que esta mañana amaneció muy inflamado.

Fernández se cayó durante los primeros libres y ya no disputó los segundos para intentar dar descanso a la lesión a la espera de una mejoría para el segundo día que no se ha producido y que ha forzado a la retirada al piloto mallorquín.

También fue baja el británico Jake Dixon (Kalex), que sufrió una caída durante el primer día de entrenamientos en la que se fracturó la muñeca derecha y por lo que optó por regresar esta mañana a Inglaterra para ponerse en manos de sus médicos, aunque todo apunta a que será baja para lo que queda de la temporada.

Las condiciones del asfalto para la tercera tanda de Moto2 no mejoraron demasiado, con muchas zonas todavía muy mojadas, lo que propició que fueran muchos los pilotos que optasen por no salir a pista y reservarse para las sesiones oficiales y así evitar riesgos innecesarios.

Apenas trece pilotos, catorce en los últimos minutos, salieron a pista en algún momento, con el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) como el piloto que más tiempo se mantuvo sobre el asfalto, en ocasiones completamente en solitario, si bien los registros de la sesión no sirvieron de nada para las clasificaciones oficiales.