Miller vio los "toros desde la barrera" en la tercera tanda

Valentino Rossi durante la sesión de entrenamientos de este sábado. EFE/ Kai Försterling

Madrid, 7 nov (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) vio los "toros desde la barrera" en la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de MotoGP en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste debido a las adversas condiciones meteorológicas y del trazado, completamente mojado por la lluvia.

No es el fin de semana de Maverick Viñales, aunque acabó segundo esta tercera tanda tras el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), que ayer por la tarde reconoció durante su conferencia de prensa que uno de los integrantes de su equipo había dado positivo por coronavirus en la prueba PCR.

Tanto este integrante como cuatro miembros más de su equipo deberán guardar el obligado confinamiento, no así el piloto, que se tuvo que someter a su propia prueba PCR, que dio negativo.

Como también dio negativo el italiano Valentino Rossi, quien pudo volver a subirse a su moto después de que durante el primer día de entrenamientos en el "Ricardo Tormo" de Cheste ocupase su lugar el estadounidense Garrett Gerloff, piloto oficial de Yamaha en el campeonato del mundo de Superbike.

Si a eso se le une la sanción a Maverick Viñales por tener que emplear un sexto motor, lo que le hará salir desde la calle de talleres y las sanciones impuestas por Dirección de Carrera a Yamaha y a sus equipos en el mundial de MotoGP, desde luego está claro que no es el mejor fin de semana para todos ellos.

Aunque en lo estrictamente deportivo la tercera sesión de entrenamientos también propició situaciones extraordinarias, sabedores todos los pilotos y equipos que no se iban a mejorar los registros del primer día.

Uno de los protagonistas por ello fue el australiano Jack Miller, que ayer fue el más rápido y que optó por no arriesgar más y esperar a la sesión oficial para dar su personal "do de pecho", así que vio la tanda tranquilamente desde su taller, una tanda en la que el más rápido fue otro especialista en agua, el francés Johann Zarco.

Pero a la segunda clasificación pasan Jack Miller, los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Pol Espargaró (KTM RC 16), Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Joan Mir (Suzuki GSX RR), los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), muy disgustado en toda la tercera tanda con su rendimiento y el de su moto.