México cumple 75 años en la ONU con más liderazgo pese a actitud presidencial

Fotografía de archivo fechada el 17 de abril de 2020 que muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (d), durante una videoconferencia con el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. EFE/José Méndez/Archivo

México, 7 nov (EFE).- El Gobierno mexicano cumple este sábado 75 años de pertenecer a Naciones Unidas con un creciente liderazgo en la gestión de la pandemia, la crisis climática, el feminismo y la seguridad a pesar del nacionalismo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“México ha tenido un papel muy importante en la organización, México tradicionalmente es un país de organismos internacionales, que ha abrazado las mejores causas de la humanidad y que ha generado además grandes propuestas", comenta a Efe la internacionalista Arlene Ramírez Uresti.

Tan solo este año, México ingresó como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU con el mayor número de votos de su historia, además de confirmar su membresía en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés).

El país más poblado de Hispanoamérica, enuncia Ramírez Uresti, también ha destacado por su rol en el desarme nuclear, en los temas humanitarios, en la atención a grupos vulnerables y en su nueva política exterior feminista.

"México ha tenido una importante tradición en temas de derechos humanos, por eso a veces surge el cuestionamiento de ¿por qué, si México ha tenido estas grandes interacciones, al interior no se hace el respeto total de los derechos humanos?", manifiesta la especialista.

CONGRUENCIA

El rol multilateral de México contrasta con la actitud de López Obrador, quien sostiene que la "la mejor política exterior es la interior" y ha hecho solo un viaje al extranjero, el de julio pasado a Estados Unidos.

"Es muy clara la Constitución, nosotros tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos", argumentó esta semana en una rueda de prensa matutina.

Aunque coincide en la necesidad de congruencia, Ramírez Uresti no cree que el problema esté resuelto.

"Lo que más se le ha criticado a México es esa dicotomía, por un lado tener una gran participación y abraza causas importantes, pero por otro lado se ha mantenido al margen en su agenda interna", expone.

Erik del Ángel Landeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca el rol del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ha motivado al Gobierno de López Obrador a acrecentar su perfil internacional.

“El impulso del canciller Ebrard ha sido fundamental para que México esté a la vanguardia, encabezando ciertos liderazgos en la región y el presidente lo hace desde el interior, se le ha facilitado al presidente no tener que salir del país", describe el académico.

LIDERAZGO PANDÉMICO

Durante la pandemia de covid-19, el liderazgo de México ha sido incluso más notorio, apunta Del Ángel Landeros.

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, propuso en abril una moción apoyada por 161 países para garantizar la distribución equitativa de medicamentos y otros insumos médicos en la emergencia sanitaria.

Además, esta semana planteó un diálogo de alto nivel para que Naciones Unidas se encargue de una "recuperación socioeconómica integral" en los países en desarrollo.

"México seguirá comprometido con el financiamiento de iniciativas de desarrollo, pero la clave en este punto parece ser coordinación efectiva y estamos listos para unirnos a todos los esfuerzos", declaró De la Fuente en una sesión virtual.

Estas iniciativas, considera el profesor de la UNAM, muestran el liderazgo en temas éticos de México y consolidan su reputación internacional, sobre todo en América Latina.

“Pero ya que exista la vacuna se irá viendo cuánto se sigue al pie de la letra el acuerdo que impulsó México y que la ONU adoptó, estará por verse, pero la iniciativa de igual manera es muy loable por parte de México", subraya.

Aun así, el académico advierte limitaciones en el papel de México en el organismo, con una influencia desproporcionada de las potencias tradicionales.

“México ha tenido un buen recorrido en estos tiempos de la ONU aunque, por supuesto, no es un miembro permanente del Consejo de Seguridad ni, mucho menos, un actor que pueda definir o guiar de manera relevante la agenda internacional", reflexiona.