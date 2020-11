Lula: "El mundo respira aliviado con la victoria de Biden"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 7 nov (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva conmemoró este sábado la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y afirmó que el "mundo respira aliviado", mientras el jefe de Estado, Jair Bolsonaro, se mantuvo por el momento en silencio.

"El mundo respira aliviado con la victoria de Biden. En este momento tan importante en el que el pueblo norteamericano se manifestó contra el trumpismo y todo lo que él representa, de rechazo a valores humanos, odio, abandono de vida y agresiones contra nuestra querida América Latina", afirmó Lula (2003-2010) a través de Twitter.

En ese sentido, el líder del progresista Partido de los Trabajadores (PT) manifestó su esperanza de que el nuevo mandatario electo de Estados Unidos se guíe "por los valores humanistas que caracterizan su campaña", tanto a nivel interno como "en sus relaciones con el mundo y con América Latina".

El Gobierno brasileño y el presidente Bolsonaro no se pronunciaron hasta el momento sobre la victoria de Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, había expresado públicamente su apoyo a Trump, a quien ve como una suerte de modelo político y por quien ha declarado abiertamente su admiración.

Pese a expresar su preferencia por Trump, Bolsonaro aclaró esta semana que "Brasil seguirá siendo Brasil" y mantendrá su tradición de "no interferencia" en los procesos internos de otros países.

Aún así, insistió en sus críticas a Biden, quien ha puesto en tela de juicio las agresivas políticas de Bolsonaro para el medio ambiente y en particular para la región amazónica, que, desde que el líder de la ultraderecha brasileña está en el poder, ha sufrido los peores incendios y una deforestación récord en varias décadas.

"El candidato demócrata, dos veces, habló de la Amazonía. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? Porque ahí sí, es una interferencia de fuera hacia adentro", puntualizó.