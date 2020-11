Luis Suárez ve a Messi "con la misma ilusión de antes"

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, aseguró que ve a su amigo Leo Messi "con la misma ilusión de antes" en el Barcelona, negando que el argentino haya empezado la temporada alicaído.

"Tiene 33 años y sabe cómo debe afrontar cada situación. Yo lo veo con la misma ilusión que le veía antes", afirmó Suárez en una entrevista que publica este sábado el diario As.

Messi está "disfrutando y no bajando los brazos, que es importante, porque, aunque a veces la pelota no quiera entrar, sigue intentándolo. Eso dice mucho de él", añadió el uruguayo, que asegura mantener el contacto con su amigo.

"Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día", dijo, antes de añadir que "tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos".

Suárez, llegado al Atlético en la última ventana de fichajes, evitó calificar las declaraciones del extécnico azulgrana, Quique Setién, sugiriendo que Messi es difícil de gestionar.

- Poco preocupado por el Barça -

"Todos los compañeros que convivimos con Leo podemos hablar maravillas de él. De la clase de jugador que es y de lo gran ser humano que es fuera del campo", aseguró el 'Pistolero'.

"Eso dice mucho de cómo es como persona y como jugador dentro del vestuario", aseguró Luis Suárez, que no quiso opinar sobre la dimisión del presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu.

"La realidad es que lo que pasa en Barcelona a mí no me preocupa mucho. Hoy estoy en el Atlético y defiendo esta camiseta", dijo Luis Suárez, feliz bajo las órdenes de Diego Simeone, quien admitió recientemente haber hecho al equipo algo más ofensivo para ayudar al 'Pistolero'.

"Si estás rodeado de grandísimos jugadores que desequilibran y son capaces de hacerte llegar balones al área, bienvenido sea. El míster es el que decide a la hora de jugar y me siento clave en el sentido de que vengo a ayudar", afirmó Luis Suárez.

"Espero poder cumplir con las expectativas de lo que se espera de mí", añadió el delantero rojiblanco, que con cuatro goles en LaLiga es el máximo artillero rojiblanco del campeonato.

"Son números que ayudan para que el equipo tenga la posibilidad de estar arriba, con la ilusión de querer llegar al objetivo final que es conseguir cosas importantes", afirmó el delantero a As.

Suárez no lo dudó a la hora de apostar por el Atlético de Madrid: "Cuando te sientes querido en un lado, el entrenador muestra el interés y el club también, eso ya te demuestra que uno sigue valiendo como jugador".

- 'Seguir demostrando' -

"Te valoran como no lo estaban haciendo en otro lado y eso es importante. Después, llegar y que te traten de la manera que me trataron es admirable, espectacular y eso me hace sentir bien y me hace estar con muchísimas más ganas y confianza para vivir este desafío tan lindo", añadió.

Preguntado por si intentaría convencer a Messi de unirse a él en el Atlético, Suárez dejó claro que "Leo es lo bastante maduro para tomar él las decisiones que tiene que tomar".

"Yo jamás le voy a plantear nada, al contrario, siempre voy a defender que donde él esté contento, esté feliz, que tome la decisión que tome", precisó el delantero uruguayo.

El Atlético se enfrentará al Barcelona en dos semanas en LaLiga y Suárez tiene claro que si marca "no lo celebraría, por respeto a mis compañeros y a un club que me ha dado mucho".

"Obviamente que es especial, por enfrentarme a muchos amigos, pero voy a defender la camiseta del Atlético a muerte", dijo.

"Estoy disfrutando mucho y tengo ganas de seguir demostrando a nivel mundial qué clase de jugador soy", concluyó

