Los Seahawks tendrán de regreso al profundo Jamal Adams ante los Bills

En la imagen un registro de Jamal Adams (i), al actuar para los Jets de Nueva York y actual profundo de los Seahawks de Seattle, quien volverá a jugar después de cuatro partidos. EFE/Jason Szenes/Archivo

Seattle (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Los Seahawks de Seattle recibieron la buena noticia que el profundo All-Pro Jamal Adams regresará al campo de juego después de una ausencia de cuatro partidos.

Pero también tuvieron la cruz de la moneda al confirmarse las bajas de los corredores Chris Carson y Carlos Hyde cuando el domingo se enfrenten a los Bills de Buffalo.

El regreso de Adams y la incorporación del cazamariscales Carlos Dunlap, podrían ser un impulso significativo para una defensiva que permitió la mayor cantidad de yardas en seis juegos en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) antes de mostrar signos de mejora la semana pasada.

Adams ha estado fuera de juego desde que se lesionó la ingle durante la tercera semana de competición.

Estaba en camino de regresar la semana pasada antes de que una enfermedad no relacionada con el coronavirus, se lo impidiera. Fue un participante completo en los entrenamientos del viernes.

"Informó que salió de la rehabilitación realmente en forma y por eso se veía genial esta semana", comentó el entrenador en jefe de los Seahawks, Pete Carroll. "Estaba volando. No veo ninguna razón para restringirlo en absoluto".

Los Seahawks (6-1) descartaron a Carson, a Hyde, así como al ala defensiva Benson Mayowa (tobillo), el esquinero Shaquill Griffin (conmoción cerebral/tendón de la corva), Ugo Amadi (tendón de la corva) y el guardia izquierdo Mike Iupati (espalda).

Las ausencias de Carson (pie) y Hyde (tendón de la corva) por segunda semana consecutiva dejan a los Seahawks con el novato DeeJay Dallas y Travis Homer como los únicos corredores sanos actualmente en su lista de 53 hombres.

Carson no probó su pie torcido el viernes como estaba planeado inicialmente.

Dallas, a quien Seattle seleccionó en la cuarta ronda como jugador que cambie el ritmo de juego, atrapando pases, hizo la primera apertura de su carrera la semana pasada en la victoria de Seattle sobre los 49ers. Corrió para 41 yardas en 18 acarreos y atrapó cinco pases para 17 yardas con un acarreo y un touchdown de recepción.

Homer solo participó en siete jugadas ofensivas mientras cojeaba sobre una rodilla lesionada. No entrenó el miércoles y estuvo limitado en los entrenamientos del jueves y viernes.

Collins pasó su temporada de novato con los Seahawks en 2016 y no ha jugado en la NFL desde 2018. Se unió al equipo de práctica de Seattle el miércoles.