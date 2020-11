Los musulmanes de Austria temen ser estigmatizados tras el atentado

El refugiado Khuseyn Iskhanov se desplazó al lugar del atentado para transmitir el apoyo de la comunidad chechena a las familias de las víctimas, pero teme un aumento en los actos islamófobos en una Austria con frecuencia tentada por la extrema derecha.

"Nuestros hijos ya notan en el colegio el odio hacia el islam", declara a la AFP este disidente sexagenario que teme las comparaciones después del atentado terrorista en el que murieron cuatro personas.

En Austria el 8% de la población profesa la religión musulmana, lo que constituye una de las tasas más altas de la Unión Europea. Antes incluso de este ataque islamista, los actos racistas contra musulmanes habían aumentado, de 309 en 2017 a 1.051 en 2019.

La extrema derecha (FPÖ), cuando estuvo en el poder junto al canciller conservador Sebastian Kurz, entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, multiplicó los discursos hostiles hacia la segunda religión de este país donde el catolicismo se halla en declive.

- Mala imagen -

El ex vicecanciller Heinz-Christian Strache, cercano a los neonazis en sus años de juventud, afirmó en 2019 que en las guarderías musulmanas "formaban a los mártires predicando el odio".

En sus notas de comunicación, el FPÖ, que dejó el poder tras un escándalo de corrupción, presenta sistemáticamente a los musulmanes como mujeres con burkas (un velo que cubre el cuerpo y la cara salvo una franja a la altura de los ojos) o nicabs (velo que cubre el rostro con la excepción de los ojos), pese a que sólo una pequeña minoría de creyentes reivindica su pertenencia al islam rigorista.

Según un estudio publicado el año pasado, la mitad de los austríacos tienen una mala imagen de los musulmanes y la emergencia del movimiento identitario desde 2012 en Europa ha sido especialmente fuerte en este país de 8,9 millones de habitantes.

En Viena, los musulmanes se desmarcan del asesino austromacedonio de 20 años que intentó ir a Siria en 2018 para unirse a las filas de los combatientes del grupo Estado Islámico (EI).

El viernes 350 mezquitas llamaron a celebrar una oración en homenaje a las víctimas del atentado.

"Este hombre no entendía nuestra religión, pero me temo que esto repercuta negativamente en nosotros", confesó Ahmed (que no quiso dar su apellido), a la salida de la mezquita más grande de la ciudad.

"Para mí, el terror no es de ninguna religión", apunta Aminat Iskhanova, de 17 años, hija del refugiado checheno. "Independientemente de las creencias, nada autoriza matar a gente", afirma esta adolescente apátrida que llegó del Cáucaso a principios de los años 2000.

- La aldea "no nos quería" -

Al contrario, "el islam dice que debemos ayudar a los demás", añade Khalid Abu El Hosna, "muy orgulloso" de que su hijo acudiera en ayuda de un policía la noche del tiroteo.

Osama lo ayudó arriesgando su vida y se enfrentó al asesino fanático, tratando de razonar con él.

"Me dije que no, que no iba a huir porque este policía se puso en peligro por nosotros", contó el joven de 23 años, originario de la Franja de Gaza.

Hoy lo alaban por su valentía, pero su vida no siempre fue fácil en Austria, donde ya apareció en los titulares de la prensa con su familia, víctima de una discriminación flagrante.

Su padre quería comprar una casa en un pequeño pueblo situado a una hora de la capital, pero el alcalde se opuso alegando "diferencias culturales" susceptibles de alterar la relativa tranquilidad de la zona.

Se libró una batalla judicial. Khalid Abou El Hosna ganó. Pero al final no se fue de Viena por miedo a vivir en un pueblo que "no los quería".

Si se hubiera ido al pueblo, su hijo podría no haber estado allí el lunes para detener la hemorragia del agente, ahora fuera de peligro, afirma su padre.

