Los "decision desk" extreman la cautela en declarar la victoria de Biden

Funcionarios cuentan votos en el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia, el 4 de noviembre de 2020. EFE/Tracie Van Aucken

Nueva York, 7 nov (EFE).- Los "decision desk", los equipos de medios de comunicación que analizan los datos de escrutinio y las tendencias históricas para declarar un ganador antes de que se certifique el resultado electoral, están extremando la cautela a la hora de declarar una victoria del aspirante demócrata, Joe Biden, que es el resultado más probable de esta espera de cuatro días.

Ningún medio importante o ninguna de las cuatro "networks" o grandes canales de televisión (ABC, CBS y NBC, FOX) ha querido dar simultáneamente como ganador a Biden en Nevada, Arizona o Pensilvania, donde el demócrata tiene estrechas ventajas sobre el presidente Donald Trump, algo que ha empezado a enfadar al equipo de Biden.

Los condados más rezagados en estos estados (la mayoría rurales) han dado hasta ahora un apoyo mayoritario a Biden, especialmente en el voto por correo, pero solo un "decision desk" considera que Biden será con toda seguridad el presidente electo de Estados Unidos al superar los 270 votos del Colegio Electoral que conceden la Presidencia.

En la mañana de ayer, Decision Desk HQ, afiliado al pequeño medio digital Vox Media, proyectó la victoria de Biden en Pensilvania y por lo tanto la certeza de que será el próximo presidente de Estados Unidos, pero ningún otro medio decidió presentar la misma conclusión.

"Las elecciones han terminado hasta donde nosotros consideramos por los totales que están llegando de Filadelfia", indicó Drew McCoy, presidente de Decision Desk, quien recordó que las últimas papeletas del condado de Allegheny, donde se encuentra Pittsburgh, también favorecen a Biden.

Steve Kornacki, analista de MSNBC, explicó hoy que una de las razones que mantienen a los medios cautos es que aún hay unos 100.000 votos provisionales por contar en Pensilvania.

En ese estado, que asigna 20 votos del Colegio Electoral, con el 96 % escrutado, Biden va por delante con el 49,6 % de los votos frente al 49,1 % de Trump, con una diferencia de solo 28.800 apoyos.

Según dijo hoy el fundador del blog Cook Political Report, David Wasserman, es "muy difícil" ver un camino para que Trump frene la tendencia del escrutinio y acabe como ganador de estas elecciones.

En Nevada, donde el 93 % ha sido escrutado, Biden lidera con 1,8 puntos porcentuales, equivalente a casi 22.600 votos.

Todo apunta que el resto de votos por correo y los votos provisionales, que se depositan a la espera se subsanar problemas de identificación, favorecerán al demócrata, pero los medios estadounidenses no han proyectado ganador hasta tener el escrutinio más avanzado.

En Arizona, que asigna 11 compromisarios del Colegio Electoral, con el 97 % escrutado, el demócrata lidera el escrutinio con un 49,6 % frente al 48,7 % del republicano con menos 29.00 votos de distancia, y solo Fox News y la agencia AP han adjudicado el estado a Biden.

Una fuente de la campaña de Biden dijo hoy a The Washington Post que los demócratas están "frustrados con las networks" por no hacer las adjudicaciones de los estados que se inclinan con más claridad hacia el demócrata.

Ha sido una tradición desde la llegada de la televisión en Estados Unidos que los grandes medios de comunicación del país adelanten el ganador de las elecciones antes de que los estados certifiquen los resultados, algo que solo ocurre tras varios días.