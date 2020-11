06/05/2019 Lolita Flores se reencuentra con su tía, Carmen Flores, después de meses sin verla. MADRID, 7 (CHANCE) Después de haber estado meses confinados y haber pasado un verano de lo más atípico, muchas son las personas que esperan con ansia poder reencontrarse con sus seres queridos. Y es que aunque parezca mentira, muchos son los rostros conocidos que no han podido ver a sus familiares, es el caso de Lolita Flores, quien está inmersa de alegría en su nueva obra 'La fuerza del cariño' y gracias a esta obra se ha podido reencontrar con su tía Carmen Flores. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Después de haber estado meses confinados y haber pasado un verano de lo más atípico, muchas son las personas que esperan con ansia poder reencontrarse con sus seres queridos. Y es que aunque parezca mentira, muchos son los rostros conocidos que no han podido ver a sus familiares, es el caso de Lolita Flores, quien está inmersa de alegría en su nueva obra 'La fuerza del cariño' y gracias a esta obra se ha podido reencontrar con su tía Carmen Flores.



La vimos muchas veces en los platós de televisión hablando de su hermana Lola Flores, pero en esta ocasión la hemos visto en la red social de Lolita Flores. Y es que no hay nada más bonito que tía y sobrina se puedan ver después de meses sin abrazarse: "Encuentros con la familia después del confinamiento , la verdadera #lafuerzadelcariño , gracias #aldaia valencia , por darme esta oportunidad de venir a trabajar y verla #carmenflores".



De esta manera, Lolita Flores ha compartido con todos sus seguidores la alegría tan grande que ha sentido al volverse a reencontrar con el vivo reflejo de su madre, Carmen Flores. Las dos posan con una sonrisa de oreja a oreja y no es para menos, ya que gracias a su obra de teatro, las dos se han podido ver de nuevo.