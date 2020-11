Leo Messi, suplente; el Betis sale con Joaquín y Tello en las bandas

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi. EFE/ Miguel Angel Molina/Archivo

Barcelona, 7 nov (EFE).- El delantero argentino Leo Messi no saldrá como titular en el partido de LaLiga Santander que el Barcelona disputará esta tarde (16:15 horas/15:15 GMT) ante el Betis, y Ronald Koeman apuesta de nuevo en el once por Antoine Griezmann, quien estará acompañado en el ataque por Dembélé, Ansu Fati y Pedri.

Ter Stegen se estrenará en Liga esta temporada después de superar su lesión y el doble pivote estará formado por Sergio Busquets y Frenkie de Jong, que regresa a su posición natural tras jugar de central ante el Dinamo de Kiev.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini, con un once titular con seis jugadores con pasado o posible futuro azulgrana, intentará dar la sorpresa en el Camp Nou con Joaquín y Tello por las bandas y Sanabria en la punta del ataque. Los verdiblancos no podrán contar con Nabil Fekir, lesionado.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Pedri, Ansu Fati; Griezmann.

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Joaquín, Canales, Tello; Sanabria.