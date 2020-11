Laura Le Goff: "En la Vendée Globe prevalece el espíritu de aventura"

Laura Le Goff verá cumplido su objetivo cuando este domingo los 33 navegantes inscritos en la Vendée Globe inicien la vuelta al mundo en solitario. EFE/ Alea/ Vincent Curutchet

Madrid, 7 nov (EFE).- Laura Le Goff verá cumplido su objetivo cuando este domingo los 33 navegantes inscritos en la Vendée Globe inicien la vuelta al mundo en solitario, sin escalas ni asistencia, desde la localidad costera de Les Sables d'Olonne (Francia).

Pese al impacto de la pandemia, la directora general del evento convenció a su equipo de que era posible celebrar la novena edición de la Vendée Globe en 2020. Juntos diseñaron un protocolo sanitario y un ambicioso plan digital para garantizar que la aventura llegue y seduzca al público.

"Creemos que el confinamiento podría ser, en última instancia, incluso beneficioso para nosotros ya que el público estará ahí, detrás de las pantallas, siguiendo la carrera desde sus teléfonos", explicó Le Goff en una entrevista a EFE.

- Pregunta (P): La Vendée Globe comienza este domingo, 8 de noviembre. ¿Qué espera de esta edición?

- Respuesta (R): La edición de 2020 es la novena en la historia de la Vendée Globe, por lo que hablamos de un evento que ha conseguido una continuidad. Hemos constatado, por las nacionalidades de los participantes, que el evento es importante en Francia pero también en el ámbito internacional. Por eso para esta edición hemos puesto en marcha una determinada cantidad de herramientas para seguir la carrera y poder compartirla con el público en general. Vemos esta edición como una oportunidad para dar a conocer las nuevas tecnologías que se han implementado este año y para contar nuevas historias. Entre los participantes tenemos perfiles muy variados. Participan seis mujeres, cifra récord en la Vendée Globe; o un campeón paralímpico, Damien Seguin. El campo deportivo está realmente diversificado. Queremos hacer brillar la Vendée Globe en su novena edición y que el público sea parte de estas historias.

- P: Esta novena edición se desarrollará en un contexto atípico. ¿Representa la pandemia un nuevo desafío organizativo?

- R: Con el confinamiento del mes de marzo se manifestaron nuevas necesidades a las que debíamos responder como organizadores del evento. Aceptamos el reto de sacar adelante la Vendée Globe este año, pensando en cómo poder desarrollarla en las mejores condiciones. Hemos implantado un protocolo sanitario para proteger a los navegantes, en el que se incluyó su confinamiento durante una semana y la obligación de pasar un cierto número de pruebas antes de tomar la salida. Todo esto ha supuesto un desafío que es nuevo para nosotros. No ha sido fácil, pero creo que hoy podemos decir que lo hemos logrado.

- P: ¿Cuál fue la respuesta de los patrocinadores e instituciones que apoyan el evento?

- R: Los patrocinadores y las instituciones que sostienen el evento fueron leales y nos acompañaron para poder asegurar la celebración de la Vendée Globe en 2020. Muchos de los acuerdos con los barcos y con la organización empezaron a establecerse hace cuatro años, mucho antes de la pandemia, y les agradezco que hayan decidido continuar juntos a pesar de este contexto. Los patrocinadores fueron bastante leales y nos siguen acompañando, a nosotros y a los barcos. Por otra parte, las instituciones nos apoyaron mucho en la implementación del protocolo sanitario. Se mantuvieron a nuestro lado.

- P: ¿Los buenos datos de audiencia y el impacto económico de la última edición podrían tener continuidad en esta edición?

- R: Es un poco pronto para hacer una valoración económica de esta edición porque lanzamos la carrera este 8 de noviembre. Pero creemos que el confinamiento podría ser, en última instancia, incluso beneficioso para nosotros ya que el público estará ahí, detrás de las pantallas, siguiendo desde sus teléfonos la carrera. Para ello serán fundamentales las herramientas digitales que hemos puesto en marcha para seguir el evento en directo desde su comienzo. En cuanto a la audiencia, pensamos que será muy buena. Los primeros indicadores de seguimiento en medios de comunicación están siendo muy positivos.

- P: El número de participantes es récord, con 33. ¿Diría que les inspira el espíritu de la prueba?

- R: En efecto, este año celebramos un récord de participación. Pensamos que la Vendée Globe seduce mayoritariamente a los regatistas franceses pero también a los internacionales porque no es una regata como las demás. Los participantes se adentran solos en el mar, durante muchos días, prevaleciendo un espíritu de aventura. No solo compites contra los demás, sino también contra ti mismo, durante semanas, para completar la vuelta al mundo en solitario, sin asistencia ni escalas. En esta edición hay un objetivo adicional, el de querer batir el récord que Armel Le Cleac’h estableció en 2016, de 74 días, 3 horas y 35 minutos.

- P: Seis mujeres participan en esta edición, otra cifra récord en la Vendée Globe. ¿Es este evento el Everest del mar, especialmente para mujeres?

- R: Para mí es un gran placer tener seis mujeres en esta edición, teniendo en cuenta que apenas participaban mujeres en la Vendée Globe. Creo que es una buena demostración de cómo está cambiando nuestra sociedad en la actualidad. En esta edición estamos dando un gran paso, demostrando que las mujeres tienen su lugar junto a los hombres. Con más razón en una carrera en la que no necesitas únicamente tener músculos, sino en la que también hay que ser estratega. Y las mujeres son buenas estrategas, por lo que podríamos ver a alguna en el podio final.

- P: Y hablando de usted, ¿profesionalmente cuál es su Everest?

- R: A nivel profesional, diría que mi Everest es tener éxito en esta edición de la Vendée Globe. En sí misma ha sido un desafío. Los últimos meses no han sido fáciles, pero hemos trabajado duro y hemos conseguido que se cumplan todas las condiciones necesarias para poner en marcha la prueba en un contexto de epidemia nacional e internacional. Esto plantea problemas que no existían antes, como el hecho de dar la bienvenida al público en el pueblo donde tomamos la salida. Si la prueba ya era de por sí un Everest, esta edición la marcaré en una casilla de mi CV profesional.

- P: Recientemente, usted ha sido reconocida como la tercera persona menor de 40 años más influyente en la industria del deporte en Francia, compartiendo el podio con Tony Parker y Édouard Donnelly. ¿Lo esperaba?

- R: Creo que es un reconocimiento a mi carrera, porque llevo solo cuatro años trabajando como directora general de la Vendée Globe. Antes estuve dos años trabajando en el área legal de la competición, como directora jurídica, porque mi formación es jurídica. Es bonito recibir este tipo de reconocimientos, siendo una mujer joven, aunque un título no lo hace todo. Hay que trabajar duro para llegar y ahora hay que seguir trabajando duro. Me siento feliz por este reconocimiento.

- P: ¿Cuál es su principal objetivo como directora general de la Vendée Globe?

- R: Mi objetivo es que, después de la salida de este domingo, todos los navegantes lleguen a buen puerto y que la Vendée Globe de 2020 se desarrolle en las mejores condiciones. Ese es el primer objetivo. Y luego, obviamente, como yo soy gerente comercial, espero que los socios estén satisfechos y que los datos mediáticos y comerciales sean buenos para empezar a pensar en la edición de 2024.

Por Lucía Santiago