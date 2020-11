Las gafas se convierten en el complemento indispensable para cualquier look

27/08/2020 Mó, de Multiópticas, y el diseñador JUANJO OLIVA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LHUEDA



Si hay un elemento que se ha vuelto indispensable en la moda, son las gafas. Muchos influencers lucen gafas de sol o graduadas que van a juego con sus looks y que estilizan el conjunto que lleven en ese momento... tanto es así, que algunas se vuelven virales y son muchos los seguidores que desean adquirir las que lucen. Y es que, independientemente de que sean necesarias para muchos, porque tienen una graduación que les obliga a llevarlas, algunos se las ponen exclusivamente para lucir el conjunto.



Mó, de Multiópticas, en su apuesta por la moda y el diseño 100% español, vuelve a colaborar con el diseñador Juanjo Oliva para crear su nueva y exclusiva colección cápsula de gafas de sol y de graduado que están disponible desde el 2 de noviembre: "Multiópticas y yo decidimos emprender juntos este viaje hace ya 2 años; ellos tenían muchas ganas de hacer moda y yo de meterme en el mundo de la óptica. Desde el primer momento me he sentido muy avalado por el equipo de Multiópticas. Tras el éxito de las primeras colecciones que diseñamos juntos, nos apetecía mucho retomar el proyecto y lanzar una nueva cápsula de gafas de sol y de graduado".



INSPIRACIÓN



El diseñador se ha inspirado en la visión más artística de las aves: "siempre quise replicar ese tipo de formas, de ahí parte todo el ADN de la colección. Todas las siluetas de las gafas evocan la elegancia y ligereza de ciertas aves, en concreto, del cisne, el loro, el buho y el ruiseñor", describe Oliva.



MODELO PARROT - Loro



Es uno de los más especiales de la colección a nivel diseño, porque está creado a partir de unas formas y de una combinación de materiales poco habituales. Oliva optó por construir esta gafa desde un esqueleto metálico e ir añadiendo la combinación de acetato, tanto en la parte inferior como en la zona donde se apoya la nariz, para acentuar las líneas que recuerdan a la anatomía del loro. De aspecto llamativo, no deja indiferente a nadie por su silueta tan característica. Comparte con el resto de la colección, las líneas suaves y amplias que nos llevan a asociarlas con el mundo de las aves.



MODELO SWAN - Cisne



El modelo SWAN posee unas líneas más femeninas, más delicadas, como las del cisne. Fabricado en acetato, presenta diferentes espesores en el frente, para atraer la atención visual hacia los picos de la gafa, que, al igual que en el modelo PARROT, nos recuerda al vuelo de las aves. Se trata de una gafa oversize y muy angulosa.



MODELO NIGHTINGALE - Ruiseñor



El modelo NIGHTINGALE es sofisticado pero consistente, como el canto del ruiseñor. Se trata de un diseño mixto, en el que destaca la manera en que los aros metálicos se unen entre sí, en un concepto más "tech", que hace que este modelo salga de lo común.



MODELO OWL - búho



Las líneas del modelo OWL siguen la misma tendencia de toda la colección, pero esta vez, nos recuerda a la mirada observadora de los búhos: amplia y con luz, gracias al tono más claro de las lentes. Además, cuenta con un detalle metálico en el centro, que recuerda a la anatomía que el búho presenta sobre los ojos.



Como en las cápsulas anteriores, el estuche que envuelve cada gafa constituye un bolsito de mano en tono "caqui soft" que se puede convertir en riñonera, ya que cuenta con unas hebillas en la parte trasera para colgarlo del cinturón y ligar aún más el mundo de las gafas al de la moda y la pasarela.