La vicepresidenta colombiana ve clave la equidad de género para la recuperación

En la imagen la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/Archivo

Bogotá, 6 nov (EFE).- La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, manifestó este viernes que la equidad de género es clave para la recuperación económica de América Latina y señaló que la voluntad de impulsarla debe estar acompañada de una asignación de presupuesto.

"Más allá de recuperar una tasa de crecimiento, la pregunta es qué tipo de crecimiento vamos a lograr. Necesitamos un crecimiento que incluya a las mujeres en sus distintas posibilidades de hacer parte del mercado laboral y que tenga el compromiso real de cerrar la brecha de género", dijo Ramírez.

En la segunda edición del Women Economic Forum Latinoamérica, organizado por la fundación She Is, la alta funcionaria recalcó que en el desarrollo económico de los países juega un papel central el rol que se le otorga a las mujeres en los temas políticos, económicos y sociales.

"Tenemos que cerrar esa brecha en contra de ellas en materia salarial y de acceso a la financiación en el sistema financiero mundial", advirtió durante la inauguración del foro.

Igualmente destacó que el Gobierno del presidente Iván Duque está implementado acciones en esa línea como el capítulo exclusivo para la equidad de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y una coalición latinoamericana para el empoderamiento económico de las mujeres, entre otras.

"No podemos hablar de políticas de inclusión y de equidad de las mujeres si no hay un compromiso real en materia presupuestal. Por primera vez hemos incluido un trazador presupuestal que nos va a permitir a nosotros identificar qué recursos del presupuesto se asignan a la equidad de género", detalló la vicepresidenta.

Durante el foro también se han abordado temas enfocados en mecanismos de acción social y transformación hacia la equidad de género y entre las participantes están la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla y la directora regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza.

Igualmente están la vicepresidenta costarricense, Epsy Campbell y la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Güezmes, así como representantes de los sectores empresariales y culturales.