Josefina Tarafa, la cubana que fotografió cómo el español invadió Miami

Reproducción cedida por la Universidad de Miami de una fotografía tomada en los años 70 por la fotógrafa cubana Josefina Tarafa a la fachada de la Academia Cubana de Ballet en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, Florida (EEUU). EFE/ Josefina Tarafa Universidad De Miami

Miami, 6 nov (EFE).- Josefina Tarafa (1907-1982), una desconocida fotógrafa cubana que en los años 70 registró cómo el idioma español se instalaba en el escenario público de Miami a través de anuncios, carteles de servicios y cafeterías, acaba de tener su primera exposición personal póstuma a casi 40 años de su muerte.

"Todo un ensayo sobre la transculturación", afirma rotundo a EFE José Antonio Navarrete, el curador de la muestra "Remaking Miami: Josefina Tarafa's Photographs of the 1970s", inaugurada en la Torre de la Libertad de esta ciudad.

Con esta exposición, la Galería del Legado Cubano de la universidad Miami Dade College (MDC), ubicada en la histórica Torre de la Libertad, abre sus puertas por primera vez luego de varios meses cerrada al público por la pandemia de coronavirus.

Según el especialista en artes visuales, que investiga la fotografía moderna latinoamericana de entre los años 20 y 60 del siglo pasado, Tarafa fue una discreta mujer que ilustró una buena parte de la obra literaria de Lydia Cabrera, la reconocida etnóloga cubana y autora de "El Monte", para muchos la "Biblia" del folclore afrocubano.

¿CÓMO LOS CUBANOS "REMODELARON" MIAMI EN LOS 70?

Navarrete seleccionó 30 fotografías prácticamente desconocidas de entre más de 150 imágenes atesoradas en la Universidad de Miami (UM) en la colección "Lydia Cabrera Papers".

El típico plato cubano de rabo encendido con arroz blanco y frijoles negros, que entonces costaba solo dos dólares con 29 centavos, goza de un primer plano en un anuncio de menú, tal vez raro para los anglosajones que en aquellos años vivían en Miami.

Ahora, junto con los nombres de funerarias y otros establecimientos que fueron trasladados de la isla al sur de Florida, no parece desentonar en el paisaje.

"Ella conecta la antropología urbana con la antropología visual. Se dedica a explorar cómo una emigración contemporánea redefine un espacio", explica el responsable de que a la vuelta de un tiempo prolongado se conozca la obra de "una mujer muy particular, con una visión cosmopolita".

"Ella no tenía mucho afán de ser reconocida", dice sobre Tarafa, que era miembro de una familia acaudalada cubana y en 1960 "partió al exilio".

"Curiosamente esta obra en Miami la hizo en diferentes viajes, porque vivía en Europa. Ella enfermó a finales de los 70 en Londres, vino para Miami, donde pasó la última etapa de su vida y donde murió, pero su exilio fue en Europa", recalca.

SIN RASTRO DE LOS NEGATIVOS

Navarrete no sabe dónde puedan estar los negativos, pero no perdió tiempo y reprodujo las 30 fotos en formato grande (originalmente son del tamaño de unas postales de correo), desde que se le ocurrió la idea hace dos años.

La selección, dice, se basa en diferentes componentes del archivo. "Muchos sitios de restaurantes y cafeterías, seleccioné por tipos de negocios y anuncios que ella fue registrando. Es una suerte de síntesis de su trabajo, bien potente", afirma.

La muestra de fotos en blanco y negro que, según Navarrete, fueron tomadas con una cámara japonesa (él mismo lo descubrió en el reflejo de un escaparate de una de las imágenes), podrá verse hasta el mes de febrero de 2021.

"Ella tiene un sentido muy bueno de la composición, registra el elemento central dándole un contexto rico del espacio; maneja muy bien las relaciones de planos para entregar un trabajo visualmente sofisticado", desgrana Navarrete.

"Su trabajo es tan contemporáneo que abre caminos, nos ayuda a entender los procesos de transculturación en los años 70", dice el curador, un cubano que, como cientos de miles de compatriotas suyos, le siguen dando carácter y "color" a Miami desde los tempranos años 60.