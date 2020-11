Isabel II, larga vida en imágenes

La reina Isabel II. EFE/EPA/WILL OLIVER /Archivo

Madrid, 7 nov (EFE).- El libro de fotografía "Her Majesty" nos remite a uno de los rostros más señeros de las monarquías, el de Isabel II, que a los 94 años continúa al frente del Palacio de Buckingham y protagoniza uno de los reinados más longevos del Reino Unido. Si Dios la salva, en 2024 batirá el récord en un trono desde Luis XIV de Francia, toda una vida que ahora se cuenta en imágenes.

En su largo reinado Isabel II ha visto pasar guerras, catorces primeros ministros, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la muerte de Diana de Gales o el incendió el Castillo de Windsor, así como los divorcios de sus hijos, los escándalos del príncipe Andrés o el culebrón de los duques de Sussex para lograr independencia económica.

Más desconocida es la esfera privada de Isabel II, aunque es sabido su pasión por los caballos y la vida en el campo, momentos que, junto a los de su vida publica se pueden descubrir en 'Her Majesty', un libro de fotografías nunca vistas de la vida de la monarca que ha recopilado la editorial Taschen.

Una historia, contada por fotógrafos como David Bailey o Patrick Lichfiel, y que atesora la cultura, el protocolo, la pompa y el boato de la corte inglesa.

Para empezar, una portada poderosa en la que aparece la reina posando con el conjunto de zafiros que su padre, el rey Jorge VI, le regaló en 1947 como obsequio de bodas, toda una declaración de intenciones para seguir ojeando el volumen.

Divido en cinco partes, el libro comienza con la titulada "The Young Princess" -La joven princesa- en la que parecen imágenes entrañables como una joven Isabel haciendo punto en los jardines del palacio de Windsor en 1940 o tocando el piano junto a su hermana, la princesa Margarita, en la sala de música del palacio londinense, en 1938.

De esa primera etapa, otra imagen curiosa es la de la reina Isabel II, vestida de príncipe azul junto a Margarita ataviada de Cenicienta en el castillo de Windsor, en 1941 o las instantáneas de su mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial.

La fotografía de compromiso entre la princesa Isabel y Felipe de Mountbatten abre la segunda parte, "Royal unión" -Unión real-, en la que incluyen imágenes de la reina el día de su boda junto a otras con sus hijos en el tren tras pasar unas vacaciones en Balmoral, así como retratos oficiales con fabulosas joyas.

La reina Isabel II tenía solo 25 años cuando llegó al trono en 1952, tras la muerte de su padre el rey Jorge VI. Sin embargo, con naturalidad asumió el papel, una responsabilidad que se ve en las fotografías de la tercera parte del volumen, "God save the queen" -Dios salve a la reina-.

Este volumen cuenta con retratos de Cecil Beaton, fotógrafo favorito de la reina que inmortalizó su coronación, y entre ellas, resulta llamativa un retrato de la soberana que posa con la corona del estado imperial, engastada con 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 5 rubíes y 273 perlas.

Juntos al retrato, destacan otras más desenfadadas de la soberana montando a caballo con sus hijos o disfrutando de una noche de teatro.

"Home and abroad" -En casa y en el extranjero- es el titulo de la cuarta parte de este libro en el que Lisa Larsen, Godfrey Argent Harry Benson, Dorothy Wilding, David Bailey o Patrick Lichfield, entre otros han sido testigos de los viajes de Isabel II.

Aparecen imágenes de la reina preparándose discursos en el avión y junto a iconos de la cultura pop como los Beatles, la actriz Marilyn Monroe o el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

En esta parte de "Her Majesty" se ve a una reina que disfruta de la familia, que sonríe, que ve la televisión mientras cena, que asiste a las carreras de caballo y que adora pasear por el campo escocés junto a sus perros corgis.

"The modern queen" -La reina moderna-, quinta y última parte del este volumen elaborado por Reuel Golden, editor de fotografía de Taschen, y con textos de Christopher Warwick, que compila imágenes de la Reina entre los años 1977 y 2020, una época marcada por la llegada de Diana de Gales, los matrimonios de sus hijos y el nacimiento de nietos y bisnietos, en la que sobresalen los retratos de Annie Leibovitz.

Carmen Martín