Irán espera que el próximo Gobierno de EEUU vuelva a sus compromisos

Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 7 nov (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, expresó este sábado su esperanza de que el próximo Gobierno que surja tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos respete las leyes y vuelva a sus compromisos con Irán en el marco del acuerdo nuclear.

Rohaní indicó que "esperamos que la experiencia de los años pasados sea una lección para que la próxima administración estadounidense vuelva a todos sus compromisos", informó la web oficial de la presidencia.

El presidente iraní señaló que espera que "los sancionadores se hayan dado cuenta de que su camino ha sido incorrecto y equivocado y que no lograrán sus objetivos de ninguna manera".

Rohaní elogió la actitud de los iraníes ante lo que denominó "terrorismo económico" por parte de EE.UU. y reiteró su esperanza de que con el regreso de EE.UU. a sus compromisos los ciudadanos de Irán vean "la recompensa de su paciencia, resistencia y perseverancia".

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró en mayo de 2018 a Estados Unidos del acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y las seis grandes potencias mundiales e impuso duras sanciones a este país.

Esas sanciones han paralizado la economía y han provocado una inflación insoportable para los ciudadanos además de la escasez de productos.

La moneda local ha sufrido varias veces fuertes devaluaciones y de los 42.000 riales de hace dos años llegó a unas 300.000 riales la semana pasada, pero con el comienzo del recuento de los votos de las presidenciales en EE.UU. volvió a bajar a unos 240.000 riales.

La dura situación económica en los últimos años ha provocado varias oleadas de protestas sociales en diferentes ciudades del país que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende un nuevo acuerdo nuclear con Irán que implique que este país no tenga acceso al arma atómica ni desarrolle misiles balísticos y Teherán insiste en que no va a volver a negociar los términos del acuerdo nuclear y que sus sistemas de misiles balísticos son una línea roja.

El candidato demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama cuando se firmó el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, aboga por retornar a la diplomacia con Teherán, si este se compromete a no adquirir un arma atómica.