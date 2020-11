Guedes dice que Brasil "bailará con todos" independiente del vencedor en EE.UU.

En la imagen el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. EFE /Joédson Alves /Archivo

Sao Paulo, 6 nov (EFE).- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó este viernes que su país "bailará con todo el mundo", independiente de quién sea el ganador en las elecciones de Estados Unidos, que perfilan una derrota de Donald Trump, el preferido del Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

"El cambio en Estados Unidos, eventualmente habiendo el cambio, como me parece y según los datos indican que está próximo a suceder, no afectan nuestra dinámica de crecimiento de manera alguna", declaró Guedes durante un seminario económico virtual organizado por el Itaú Unibanco.

En el seminario, en el que defendió la autonomía del Banco Central, el auxilio a los más necesitados durante la pandemia por el coronavirus y la unificación de los programas de asistencia social, Guedes reiteró que el gigante suramericano mantendrá las buenas relaciones con la máxima potencia mundial.

"Continuaremos trabajando con todo el mundo, nosotros vamos a bailar con todo el mundo así lleguemos tarde a la fiesta, y vamos a seguir nuestras relaciones. Pero no voy a subestimar el factor político cuando él no deba ser subestimado. La dinámica de crecimiento de Brasil depende de nosotros", agregó.

A pesar de su manifestación pública a favor de la reelección de Trump, que está en desventaja en el computo de votos ante el opositor demócrata Joe Biden, Bolsonaro, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense "no es la persona más importante del mundo", pero reafirmó que tiene sus "preferencias" por él.

"Yo no soy la persona más importante de Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo bien ha dicho. La persona más importante es Dios", declaró Bolsonaro en la ciudad de Florianópolis (sur), donde asistió a la ceremonia de graduación de un nuevo grupo de Policías de Carreteras.

No obstante, el gobernante brasileño hasta ahora ha evitado pronunciarse directamente en relación al proceso electoral estadounidense, sobre todo desde que todas las proyecciones sugieren que el candidato demócrata será el próximo ocupante de la Casa Blanca.