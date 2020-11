Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla vuelve a ganar un mes después y el Huesca no se estrena

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Sevilla se llevó los tres puntos este sábado en su partido frente al Club Atlético Osasuna (1-0) gracias a un solitario tanto de Lucas Ocampos -desde el punto de penalti- para reencontrarse con la victoria en Liga un mes después de su último triunfo, mientras que el Huesca no pasó del empate ante el Eibar (1-1) y sigue sin ganar tras la novena jornada.



En el Ramón Sánchez-Pijuán, el equipo de Julen Lopetegui volvió a firmar un ejercicio de practicidad y se bastó de un penalti para retomar la senda de la victoria en el campeonato doméstico. El Sevilla no ganaba desde el 1 de octubre y este sábado pudo desquitarse, dando continuidad al buen rendimiento que está ofreciendo en la 'Champions'.



El conjunto de Nervión protagonizó las primeras ocasiones con un disparo de En-Nesyri, el héroe ante el Krasnodar, y con otro lanzamiento de Óliver Torres, que estuvo a un buen nivel. El Sevilla se encontraba bien pero Osasuna comenzó a levantarse según se acercaba el descanso. Jony avisó con un zapatazo que se fue lamiendo el larguero.



En la segunda mitad no cambiaron mucho las cosas hasta que Moncayola golpeó a Ocampos a los 55 minutos en una acción dentro del área que tuvo controversia por la posición del portero rojillo. El propio Ocampos lanzó la pena máxima y Sergio Herrera detuvo el penalti. Sin embargo, las imágenes confirmaron que el meta de Osasuna no pisaba la línea de gol en el momento del disparo. A la segunda sí marcó y terminó por ser decisivo.



Rakitic no estuvo lejos del segundo a 15 minutos para el final, que fue cuando terminó todo la producción ofensiva de los locales. Los de Jagoba Arrasate dieron un paso al frente y se acercaron con el balón parado, pero nada cambió el marcador. El Sevilla echó la victoria a la buchaca y se sitúa en mitad de la tabla con dos partidos menos. Osasuna, duodécimo, está con los mismos puntos que su verdugo este sábado.



EL HUESCA SIGUE SIN GANAR



En El Alcoraz, el Huesca empató con el Eibar (1-1) y sigue sin ganar en su regreso a Primera División. El equipo dirigido por Míchel rescató un punto gracias a un gol de Rafa Mir, a 20 minutos para el final, que llegó tras un centro exquisito de Pedro López tras un cabezazo certero que botó antes de besar las redes.



Antes, los de José Luis Mendilibar se habían adelantado con un tanto de Esteban Burgos en un córner. El defensa armero remató sin oposición dentro del área pequeña tras la prologanción de Paulo Oliveira. El gol despertó al equipo altoaragonés, que seguirá una semana más en los puestos de descenso. El Eibar, por su parte, guarda tres puntos de renta.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Sábado.



Huesca - Eibar 1-1.



Barcelona - Betis 5-2.



Sevilla - Osasuna 1-0.



Atlético - Cádiz 21.00.



-Domingo.



Getafe - Villarreal 14.00.



Real Sociedad - Granada 16.15.



Levante - Alavés 18.30.



Valladolid - Athletic 18.30.



Valencia - Real Madrid 21.00.



-Viernes.



Elche - Celta 1-1.