Fútbol.-Messi y Dembélé curan la depresión culé

El argentino, suplente, y el francés revitalizan a un Barça que vuelve a ganar en Liga cuatro jornadas después



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona acabó con su depresión liguera ante el Real Betis (5-2) gracias a la aparición de Leo Messi, suplente por primera vez en más de diez meses, y al instinto de Ousmane Dembélé, cuya electricidad fue decisiva para encarrilar la victoria en la novena jornada de la Liga Santander y 'obligarse' a la reacción tras las dudas del comienzo.



El equipo de Ronald Koeman es un cohete en la 'Champions', pero se gripa en el campeonato doméstico. Después de cuatro jornadas sin ganar -incluido el 'Clásico' como local-, el Barça pudo por fin redimirse con un partido que tuvo varias fases y donde supo imponer su oficio para evitar más sustos a estas alturas del campeonato. La suplencia de Messi lo acaparó todo al comienzo.



El segundo entrenador del Barça, Alfred Schreuder, explicó antes del partido que Messi "no está fresco" para jugar de inicio. El argentino asumió el banquillo con naturalidad y aplaudió los goles de sus compañeros. En concreto, el que adelantó a los blaugranas en el ecuador del primer acto. Dembélé fue todo potencia sin control. Un zurriagazo del francés destrozó las tablas del arranque.



El ex del Borussia, que empieza a reencontrarse con el futbolista que fue en Alemania, se quitó a dos rivales con un quiebro con la derecha y fusiló a Bravo con la zurda. El gol fue un golazo que -sin embargo- no apagó las ofensivas del Betis. Los de Manuel Pellegrini hicieron gala de su valentía con un remate de Willian Carvalho y con varios lanzamientos de Tello, pero sobre todo con la profundidad de Álex Moreno.



El lateral verdiblanco hizo lo que quiso por su banda, sacando los colores a Sergi Roberto, y convirtiéndose en el mejor argumento de los andaluces. Dos internadas del de San Sadurní de Noya acabaron con mucho peligro. La primera la paró Ter Stegen, otra vez decisivo, y la segunda fue el tanto del empate en botas de Tony Sanabria.



Para colmo del Barça, el 1-1 llegó después de que Antoine Griezmann -ante la suplencia de Messi- se encargase de lanzar un penalti de Mandi sobre Ansu Fati, tan resbaladizo como siempre el flamante internacional español. El francés se topó con Claudio Bravo, un viejo conocido de la Real Sociedad, y negó su rehabilitación completa. Griezmann no termina de encontrar sus mejores sensaciones vestido de blaugrana.



MESSI, AL RESCATE EN EL DESCANSO.



Koeman no lo dudó y minutos antes del gol del Betis, como si previera la tormenta, puso a calentar a Leo Messi. El argentino tardó tres minutos en poner patas arriba el partido con una acción brillante que finalizó Griezmann. Su movimiento -sin tocar el balón- arrastró a Bartra para que el galo marcase con un pase a la red. El tanto fue un 'putt' de golf. La ansiedad desapareció por completo en un abrir y cerrar de ojos.



El Betis contestó con la posesión, así intentó frenar el mejor tramo del Barça, pero le fue realmente difícil cuando Dembélé se hacía dueño del balón. Otra buena acción del francés terminó en penalti por mano de Mandi, tarjeta roja directa y gol de Messi desde los once metros. El sábado empezaba a estar más que amortizado para los de Koeman.



Los verdiblancos cogieron aire con Aitor Ruibal en la banda derecha y con un Loren hambriento que no quiso fallar a su cita con el gol ante el Barça por tercera temporada consecutiva. La diana de Loren, nuevamente construida por Álex Moreno, dio algo de picante al cuarto de hora final, el cual perdió la emoción cuando Messi quiso reventar todos los titulares que decían que no marcaba en jugada desde agosto.



El de Rosario cabalgó con el cuero hasta el área pequeña -tras recibir un taconazo maravilloso de Sergi Roberto- y fusiló a Bravo con rabia. Como si tuviese más ganas que nadie de dar portazo a su 'mala' racha. Ahí se acabó todo. Messi se gustó, le anularon el 'hat-trick' por fuera de juego, pero Pedri puso la guinda a falta de un minuto con un tanto a placer. Igual que la victoria culé sobre el Betis.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - REAL BETIS, 2 (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Pjanic, min.86), Pedri, De Jong; Griezmann (Braithwaite, min.78), Dembélé (Trincao, min.66) y Ansu Fati (Messi, min.46).



REAL BETIS: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez, Joaquín (Ruibal, min.63), Canales (Rodri Sánchez, min.86); Tello (Víctor Ruiz, min.63) y Sanabria.



--GOLES:



1 - 0, min.22, Dembélé.



1 - 1, min.45+2, Sanabria.



2 - 1, min.49, Griezmann.



3 - 1, min.60, Messi, de penalti.



3 - 2, min.73, Loren.



4 - 2, min.82, Messi.



5 - 2, min.89, Pedri.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Álex Moreno (min.40) en el Real Betis; y a Ansu Fati (min.38), Pedri (min.40) en el FC Barcelona. Expulsó por roja directa a Mandi (min.59) en el Real Betis.



--ESTADIO: Camp Nou. Se guardó un minuto de silencio antes del partido en memoria de Toni Bruins Slot, técnico y analista del 'Dream Team', recientemente fallecido.