16/10/2020 Fútbol.- Koeman: "Entiendo las críticas, pero estamos en el buen camino". El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que entiende las críticas que está recibiendo por la actuación de su equipo en Liga, pero recordó que están "en el camino correcto" después de ganar al Real Betis por 5-2 en la novena jornada de Liga. DEPORTES MIGUEL RUIZ/FC BARCELONA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que entiende las críticas que está recibiendo por la actuación de su equipo en Liga, pero recordó que están "en el camino correcto" después de ganar al Real Betis por 5-2 en la novena jornada de Liga.



El Barça había sacado dos de los últimos 12 puntos y este sábado se desquitó en el Camp Nou con una 'manita'. "Entiendo las crítiicas, pero. estamos en el buen camino. Estamos haciendo cambios en el equipo y lo más importante de todo es que creamos muchas oportunidades", analizó Koeman en la rueda de prensa posterior al encuentro con los andaluces.



"Estoy contento por la necesidad de puntos y por nuestro juego ofensivo. Una vez más hemos creado mucho peligro", insistió el neerlandés. "El rendimiento ha sido bueno en la segunda parte y no ha sido justo llegar al descanso empate (1-1). Fuimos superiores, fallamos un penalti, fallamos más oportunidades y menos mal que hemos marcado en la segunda parte", añadió.



Koeman, por poner una queja al partido, dijo que fue "haber encajado un gol con uno más" tras la expulsión de Mandi. "También hay que destacar al Betis porque tiene grandes jugadores y puede hacer ocasiones al contrario. Es verdad que hay jugadas en las que podemos estar más concentrados y más fuertes", afirmó.



Preguntado por la suplencia de Leo Messi, el técnico del Barça dijo que fue por unas molestias musculares. "Ayer hablamos con él. Messi salió del partido contra el Dinamo con unas molestias y no estaba para jugar desde el principio. Si un jugador como Messi está bien, juega siempre desde el principio. Hoy no lo ha hecho por esas molestias", apuntó sobre el argentino, autor de un doblete en la segunda parte.



En otras cuestiones, comentó que "ojalá que Griezmann siga trabajando como está trabajando". "Para fallar oportunidades hay que estar. Hay que destacar su carácter" y sobre su conversación con el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, al término del encuentro desveló que el chileno "estaba quejándose del penalti". "Lo puedo entender pero yo no soy la persona que tengo que hablar sobre lo que me ha dicho después del partido", apuntó Koeman.



Por último, el entrenador del FC Barcelona confirmó que la sustitución de Ansu Fati en el descanso se correspondió a una posible lesión. "Tuvo molestias en el descanso y no hemos querido arriesgar y por eso ha sido el cambio", finalizó.